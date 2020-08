FC Schalke 04: „Danke Schalke“ – Dieses Foto lässt die königsblauen Herzen bluten

Frust bei den Fans des FC Schalke 04: In der Arena wird Europapokal gespielt und der S04 darf nicht mitmachen.

Dass die Veltins-Arena als einer der Spielorte des Europa-League-Finalturniers ausgewählt wurde, dürfte die Fans des FC Schalke 04 stolz machen. Doch jetzt, wo es losgeht, dürften auch viele königsblaue Herzen bluten.

FC Schalke 04: Getafe grüßt aus der Arena – S04-Herzen bluten

„Danke Schalke“, schrieb der FC Getafe am Dienstagabend auf Twitter. Darunter ein Foto vom Abschlusstraining in der Arena, in der die Spanier heute Abend (21 Uhr) gegen Inter Mailand um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen.

Über den Gruß des Arena-Gasts freuten sich die S04-Fans. Viele bedankten sich für die Nettigkeit in den Kommentaren, wünschten viel Glück und „Glück auf“.

Europapokal auf Schalke – und der S04 ist nicht dabei

Doch zusehen zu müssen, wie ohne S04-Beteiligung im eigenen Wohnzimmer Europapokal gespielt wird, tut den Knappen-Fans dann wohl doch ziemlich weh.

Zu gerne würde der FC Schalke 04 selbst wieder in einem europäischen Wettbewerb spielen. Das desaströse 0:7 bei Manchester City vor fast eineinhalb war der bis heute letzte internationale Auftritt der Königsblauen.

Abschied von Europacup-Ambitionen

Auch nächste Saison fehlt der FC Schalke 04 in den Lostrommeln für Champions League und Europa League. In der Hinrunde noch auf Königsklassen-Kurs, verspielte die Wagner-Elf in der katastrophalen Rückrunde mit 16 Spielen ohne Sieg alle Europacup-Träume.

Achtelfinale: Inter Mailand - FC Getafe (5. August, 21 Uhr)

Viertelfinale: Sieger Wolfsburg/Donezk - Sieger Frankfurt/Basel (11. August, 21 Uhr)

Eine baldige Rückkehr aufs internationale Parkett? Unwahrscheinlich. Auf der Analyse-Pressekonferenz stellte Schalkes Sportvorstand klar, dass man sich vorerst von den Europa-Zielen verabschiedet und stattdessen die finanzielle Konsolidierung vorantreiben will.

Die zwei Spiele des Europa-League-Finalturniers könnten als für lange Zeit die letzten Europacup-Partien in der Veltins-Arena bleiben.