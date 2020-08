FC Schalke 04: Vedad Ibisevic im Anflug? Hier alle Infos

Der FC Schalke 04 ist bei der Suche nach einem neuen Stürmer offenbar fündig geworden. Wie „Bild“ berichtet, unterschreibt Vedad Ibisevic einen Einjahres-Vertrag bei den Königsblauen.

Das Arbeitspapier des Bosniers bei Hertha BSC war im Juni nach vier Jahren ausgelaufen, so dass Vedad Ibisevic ablösefrei zu Schalke wechseln könnte.

Vedad Ibisevic zu Schalke?

Bislang gab es weder vom FC Schalke noch vom 36-Jährigen eine offizielle Stellungnahme.

Die Verpflichtung wäre alles andere als sinnfrei. Schließlich hatte Schalke in der vergangenen Rückrunde große Probleme im Angriff. Guido Burgstaller und Mark Uth erzielten in der vergangenen Saison keinen einzigen Treffer für Schalke. Ahmed Kutucu (drei Liga-Tore) war der einzige königsblaue Mittelstürmer, der sich in der Bundesliga in die Torschützenliste eintragen durfte.

Mehr zum FC Schalke 04:

Ibisevic würde Erfahrung mitbringen

Vedad Ibisevic spielt seit 2006 in der Bundesliga. Für Alemannia Aachen, 1899 Hoffenheim, den VfB Stuttgart und Hertha BSC erzielte er in 340 Liga-Spielen 127 Tore.

Vedad Ibisevic - seine Karriere:

2004 - 2005: Paris Saint-Germain

Spiele: 6

Tore: -

Vorlagen: -

Spiele: 6 Tore: - Vorlagen: - 2005 - 2006: Dijon FCO

Spiele: 34

Tore: 10

Vorlagen: -

Spiele: 34 Tore: 10 Vorlagen: - 2006 - 2007: Alemannia Aachen

Spiele: 27

Tore: 6

Vorlagen: 1

Spiele: 27 Tore: 6 Vorlagen: 1 2007 - 2012: 1899 Hoffenheim

Spiele: 135

Tore: 54

Vorlagen: 22

Spiele: 135 Tore: 54 Vorlagen: 22 2012 - 2015: VfB Stuttgart

Spiele: 111

Tore: 47

Vorlagen: 16

Spiele: 111 Tore: 47 Vorlagen: 16 2015 - 2020: Hertha BSC

Spiele: 159

Tore: 56

Vorlagen: 22

Ibisevic als erster Neuzugang?

Vedad Ibisevic wäre der erste Neuzugang bei Schalke in diesem Sommer. Bisher beförderten die Königsblauen einzig vier Perspektivspieler aus der U19 bzw. U23 in den Profikader.

Schalke ackert im Trainingslager

Die Profis des FC Schalke 04 schuften derzeit im Trainingslager in Österreich, um zu Saisonbeginn topfit zu sein. Das erste Pflichtspiel steht am Wochenende 11. bis 13. September an. Dann müssen die Schalker in der ersten Runde des DFB-Pokal beim zweiten Vertreter des bayrischen Verbands ran.

In der darauffolgenden Woche rollt auch in der Bundesliga wieder der Ball. Zum Auftakt muss Schalke zum Meister FC Bayern München. (dhe)