Schalke 04 trennt sich von Ibisevic – heuert der Bosnier jetzt ausgerechnet HIER an?

Gelsenkirchen. Vedad Ibisevic und Schalke 04. Es war ein kurzes Kapitel. Eines, das hoffnungsvoll begann und plötzlich verpuffte.

Nach nur wenigen Monaten trennen sich die Wege Schalke 04 und dem bosnischen Stürmer-Oldie. Kaum haben sich beide Seiten auf eine Vertragsauflösung geeinigt, ist Ibisevic schon wieder bei einem anderen Club im Gespräch.

Schalke 04: Konnte sich mit seinem Platz auf der Bank bei Königsblau nicht anfreunden: Vedad Ibisevic. Foto: imago images / Poolfoto

Schalke 04 und Ibisevic gehen getrennte Wege

Schalke 04 ist klamm bei Kasse. Corona hat die finanzielle Lage der Königsblauen extrem verschärft. Vedad Ibisevic war das egal. Auf seine alten Fußballer-Tage wechselte der 36-Jährige im Sommer auf Schalke und spielte nur für ein symbolisches Gehalt.

Das kam bei den Schalker Fans extrem gut an. Doch weder David Wagner noch Manuel Baum schenkten dem Bosnier viel Vertrauen.

Auf der Bank versauern? Das wollte Ibisevic offenbar aber nicht. Es soll einen heftigen Krach gegeben haben zwischen dem Bosnier und Co-Trainer Naldo. Danach einigten sich Verein und Spieler am Dienstag auf eine Vertragsauflösung. Wechselt der Angreifer jetzt ausgerechnet zum direkten Konkurrenten?

Ibisevic von Schalke zu Köln?

Wie der „Express“ berichtet, beschäftigt sich der 1. FC Köln mit einer Verpflichtung von Vedad Ibisevic. Wie bei Schalke ist auch bei den Geißböcken ordentlich Sand im Getriebe.

Beide stehen sieglos mit drei Punkten am Ende der Tabelle. Vor allem in der Offensive mangelt es den Kölnern an Durchschlagskraft. Da käme ein Strafraumstürmer der Marke Ibisevic gerade recht.

Passt Ibisevic nach Köln?

Die Frage ist nur, wie fit der 36-Jährige ist. Schließlich kam er beim FC Schalke 04 kaum zum Einsatz und kann nun bis zur Vertragsauflösung am 31. Dezember nicht mehr mit einer Mannschaft trainieren.

Erkundigt sich Horst Heldt bald bei Jochen Schneider über Vedad Ibisevic? Foto: imago images/Herbert Bucco

Horst Heldt lässt sich jedenfalls nicht in die Karten schauen: „Klar beschäftigen wir uns mit Alternativen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, aber es ist auch nicht klar und eindeutig, dass wir etwas machen werden“, zitiert der „Express“ den Kölner Sportdirektor. (ak)