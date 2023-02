FC Schalke 04: Neuzugang vom Pech verfolgt – wann kann ER endlich jubeln?

Der FC Schalke 04 leckt seine Wunden. Zwar ist man seit drei Spielen ohne Niederlage – hat aber eben auch nicht gewonnen. Dennoch sind sich die Fans einig: Gegen Köln hätte man gewinnen können, gegen Gladbach und Wolfsburg müssen.

Drei torlose Spiele in Folge lieferten die Knappen ab. Dabei hatte man gegen die Wölfe schon zweimal den Torschrei auf den Lippen. Besonders bitter war das aberkannte Tor für Alex Kral. Der Sommerzugang des FC Schalke 04 ist vom Pech verfolgt.

FC Schalke 04: Zugang wieder enttäuscht

Es war kurz nach der Halbzeit, als die Königsblauen gegen den VfL wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurden. Nach einem Freistoß von Rodrigo Zalazar setzte sich Kral am zweiten Pfosten durch und schob unter dem Jubel der Veltins-Arena zur vermeintlichen Führung ein.

Kurz darauf erstickten die Torrufe aber schon wieder. Der Videobeweis meldete sich aus dem Kölner Keller. Die Überprüfung brachte eine Abseitsstellung Krals zutage. Wieder kein Treffer für den FC Schalke 04. Und wieder kein Treffer für Kral.

Kral muss warten

Damit muss der Tscheche, der im Sommer den Weg nach Gelsenkirchen gefunden hatte, weiterhin auf seinen Premierentreffer in der Bundesliga warten. Dabei war es nicht das erste Mal, dass dem Spieler vom FC Schalke 04 ein Tor aberkannt wurde.

Bereits in der Hinrunde gegen Werder Bremen entwickelte sich Kral zum vermeintlichen Torschützen. Weil in der Entstehung des Treffers allerdings Kenan Karaman im Abseits gestanden hatte, zählte auch dieser Treffer nicht. S04 verlor am Ende mit 1:2.

FC Schalke 04 spendet Trost

Zuspruch bekommt er nach dem abermals nicht zählenden Tor von seinem Klub. „Dranbleiben“, schrieben die Knappen am Sonntag auf Twitter. „Der nächste Treffer zählt. Und dann wird richtig gejubelt“, kündigte Blau-Weiß schon mal an.

Die nächste Chance auf einen Treffer bietet sich für Alex Kral und den FC Schalke 04 am kommenden Sonntag (19. Februar, 15.30 Uhr). Dann reist die Mannschaft von Thomas Reis zu Union Berlin.