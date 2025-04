FC Schalke 04: Van Wonderen spricht Heekeren-Klartext: „Dürfen ihn nicht wegschmeißen“

Viele Fans des FC Schalke 04 dürften sich kaum noch an die letzte Saison ohne richtige Torwartdiskussion und mit klarer Nummer eins erinnern können. In der aktuellen Spielzeit kamen bereits drei unterschiedliche Torhüter zum Einsatz. Keiner davon performte konstant oder verletzungsfrei.

Und so steht aktuell Justin Heekeren wieder zwischen den Pfosten und zudem in starker Kritik – auch oder insbesondere bei den eigenen Fans. Für einen noch relativ jungen Torwart keine einfache Erfahrung. Denn beim FC Schalke 04 herrscht dauerhaft ein unfassbarer Druck auf den Spielern – teilweise mit fatalen Auswirkungen.

FC Schalke 04: Rückendeckung für Heekeren

S04-Trainer Kees van Wonderen stellt sich nun mit deutlicher Wortwahl erneut vor seinen Schützling, der beim 0:2-Debakel gegen Regensburg erneut keinen sicheren Eindruck hinterließ. „Ich habe Justin als jungen, talentierten Torwart kennengelernt. Er hat großes Potenzial“, erklärte der Schalke-Coach auf der Pressekonferenz vor dem Hamburg-Spiel. Das wird Heekeren am Samstag (19. April, 20.30 Uhr) abrufen müssen.

Der HSV stellt mit 63 Treffern den besten Sturm der gesamten zweiten Liga, weiß auch van Wonderen: „Sie können von hinten rausspielen, sind schnell über die Außen. Sie sind fußballerisch sehr stark.“ Es braucht eine geordnete Schalker-Defensive und einen selbstbewussten Torwart, um hier zu bestehen. „Er muss jetzt durch diese Phase gehen, dabei unterstütze ich ihn“, aufmunternde Worte von van Wonderen für den 24-Jährigen.

Heekeren durchlebt auf Schalke eine harte Saison, wurde zur Nummer eins, verlor den Posten an Loris Karius und musste diesen schon wenige Wochen später verletzungsbedingt ersetzen. Während seiner Einsätze leistet er sich immer wieder Fehler. So zieht er den Unmut der S04-Fans auf sich. Auch an sie hat van Wonderen eine klare Message.

Fans „dürfen ihn nicht wegpfeifen“

„Wir dürfen ihn jetzt nicht wegpfeifen oder wegschmeißen“, machte er Niederländer deutlich. Genau das passierte beim letzten Heimspiel gegen Ulm, nachdem sich Heekeren selbst zu Wort meldete (hier dazu mehr). Seitdem dürften die Sympathien der rund 60.000 in der Arena gegenüber ihrem Torhüter kaum gestiegen sein.

Es bleibt also abzuwarten, wie die Fans des FC Schalke 04 Heekeren beim Heimspiel gegen den HSV willkommen heißen. Ebenso ungeklärt: Die Torwartfrage auf Schalke in der kommenden Saison. Aber da will man keine Spekulationen wagen.