FC Schalke 04: Ultras stellen sich den Stars entgegen, Drohung vor dem Derby – „Dann wird es nicht so friedlich“

Gelsenkirchen. Dieser Gang dürfte den Profis des FC Schalke 04 alles andere als leichtgefallen sein. Nach dem 20. Sieglos-Spiel in Serie forderten rund 80 S04-Ultras vor dem Stadion ein Gespräch – und die Stars stellten sich.

Am Eingang West forderten die Fans mit lautstarken Gesängen die Spieler des FC Schalke 04 auf, sich dem Redebedarf zu stellen. Samt Trainer Manuel Baum und Vorstand Jochen Schneider. Das berichtet „Sport1“.

FC Schalke 04: Ultras stellen Spieler zur Rede und werden sehr deutlich

Dabei wurde es laut – und durchaus bedrohlich. „Das war okay heute, ihr müsst aber fürs Derby noch ein paar Prozente mehr draufpacken“, sagte einer der Ultras deutlich. Und wird noch eindeutiger.

Ratlosigkeit beim FC Schalke 04: Was ist der Punkt gegen Union wert? Foto: imago images / Poolfoto

„Das Derby ist das wichtigste Spiel im Jahr. Ihr geht da raus und gebt alles. Das kann man verlieren, es kommt aber auf die Art und Weise an. Wenn ihr euch nicht mindestens so präsentiert wie heute, dann sehen wir uns wieder. Dann wird es aber nicht so friedlich. Ist das angekommen?“

Eine Drohung, die gerade dem ein oder anderen Neuzugang des FC Schalke 04 einen Schauer über den Rücken gejagt haben dürfte.

„200 Prozent! Von jedem! Für Schalke! Auf geht's!“

Anschließend gab es vom Ultras-Wortführer noch eine Einschwörung auf das Derby: „200 Prozent! Von jedem! Für Schalke! Auf geht's!“

Sascha Riether, Leiter der Lizenzspielerabteilung bei den Knappen, sagte nach der fünfminütigen Unterredung zu „Sport1“: „Das war eher motivierend. Es gab eine Aussprache. Die Fans haben uns für das Derby heiß gemacht. Das es da auch mal laut wird, ist doch normal. Das ist Druck, der raus muss. Das ist verständlich. Normal können die Fans den im Stadion rauslassen.“

Während sich Schalke die gesamte Woche auf das Derby vorbereiten kann, tritt der BVB am Dienstag zunächst in der Champions League gegen Lazio Rom an. Wird dies für Schalke 04 zum Vorteil?

Weiterer Eklat

