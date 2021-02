FC Schalke 04: Hitzige Diskussionen nach Union-Spiel – wegen dieser drei Strafraum-Szenen

Der FC Schalke 04 hatte gekämpft und vor allem in den Schlussminuten nochmal Druck gemacht. Am Ende kamen die Knappen gegen Union Berlin aber hauptsächlich wegen mangelnder Chancen nicht über ein torloses Unentschieden hinaus.

Ganze drei Szenen im Strafraum sorgten zudem nach dem Spiel für hitzige Diskussionen.

FC Schalke 04: Drei strittige Strafraum-Szenen

Die erste betraf Schalkes Amine Harit. Der über das gesamte Spiel hinweg auffällig spielfreudige S04-Mittelfeldmann setzte in der ersten Halbzeit zu einem Dribbling im Berliner Sechzehner an. In einem Pulk von drei Union-Verteidigern verzettelte er sich dann jedoch – und wurde durch einen Bodycheck von Unions Andrich abrupt gestoppt.

FC Schalke 04: Harit musste nach dem Zusammenprall mit Andrich behandelt werden. Foto: imago images/Matthias Koch

Harit musste am Ohr behandelt werden, mit dem er vor Andrichs Schulter geprallt war. War das ein normaler Körpereinsatz oder ein absichtlicher Check? Ließ Andrich Harit hier absichtlich auflaufen? Die Fans im Netz waren zweigespalten. Die Szene war strittig, aber eben nicht eindeutig. Der Videoassistent meldete sich daher nicht.

FC Schalke 04: Stambouli hält Gießelmann

Bei der nächsten Szene, diesmal schon in Durchgang zwei, waren es dann die Union-Fans, die sich über den Unparteiischen Daniel Schlager beschwerten. Bei einem hoch hereingebrachten Freistoß legte Schalkes Benjamin Stambouli beide Arme über die Schultern von Unions Gießelmann, sodass dieser nicht zu einem Kopfballversuch abspringen konnte.

FC Schalke 04: Die Szene, in der Stambouli Gießelmann zu Fall bringt. Foto: imago images/Contrast

Schiedsrichter Schlager hatte freie Sicht auf die Szene, ließ aber weiterspielen. Auch der VAR griff nicht ein – eine Fehlentscheidung. Stambouli hatte sich eindeutig aufgestützt, was mehrere Union-Profis auch nach dem Spiel noch einmal deutlich machten. S04-Torwart Ralf Fährmann sah das anders und lieferte einen aus der Zeit gefallenen Grund. „Klar, ist der Arm oben, aber es ist immer noch ein Kontaktsport, es ist immer noch ein Männersport“, sagte er bei „Sky“.

FC Schalke 04: Harit zu Fall gebracht

Erneut laut wurde es kurz vor Schluss, wieder wegen einer Situation mit Harit-Beteiligung. Dieser hatte einen Abpraller der Union-Hintermannschaft aufgenommen und suchte die Lücke zum Torabschluss. An seiner Seite war erneut Berlins Andrich zur Stelle, der ihn leicht an der Schulter zog, damit aber nicht veranwortlich für Harits Fallen war. Soweit, so unspektakulär also.

Was viele neutrale Zuschauer aber zunächst nicht gesehen hatten: Harit wurde auch gleichzeitig am Fuß getroffen und rutschte auch deshalb aus. Eine Zeitlupe gab darüber deutlich Aufschluss. Im Kölner Keller sah man jedoch keinen Grund für eine Intervention.

Unter dem Strich gab es also zwei Fehlentscheidungen. Eine auf jeder Seite. Oder, um es mit „Sky“-Experte Lothar Matthäus, der die Szenen ebenso bewertete, zu sagen: „Ausgleichende Gerechtigkeit!“