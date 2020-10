FC Schalke 04 – Union Berlin im Live-Ticker: Schock vor Anpfiff! Ausgerechnet er muss kurzfristig passen

FC Schalke 04 – Union Berlin im Live-Ticker: Benito Raman stürmt von Beginn an für Königsblau.

Gelsenkirchen. Nach der Länderspielpause heißt die Begegnung der Königsblauen: FC Schalke 04 – Union Berlin.

Im zweiten Spiel unter Trainer Manuel Baum will der FC Schalke 04 Union Berlin schlagen und die Negativ-Serie endlich beenden.

FC Schalke 04 – Union Berlin im Live-Ticker

Gibt es bei Schalke einen Baum-Effekt? Können die Knappen gegen Union Berlin endlich die ersten Saisonpunkte einfahren?

Alle Infos zum Spiel FC Schalke 04 – Union Berlin bekommst du hier im Live-Ticker!

FC Schalke 04 – Union Berlin -:- (-:-)

Tore:

Bestätigte Aufstellungen:

FC Schalke 04: Rönnow - Ludewig, Sané, Nastasic, Oczipka - Mascarell, Bentaleb - Skrzybski, Boszdogan, Raman - Ibisevic

Bank: Langer, Mendyl, Matondo, Kutucu, Stambouli, Paciencia, Harit, Schöpf, Thiaw

Union Berlin: Luthe - Trimmel, Friedrich, Knoche, C. Lenz - Prömel, Andrich - Becker, Bülter - Kruse – Pohjanpalo

+++ FC Schalke 04: Lähmende Psyche! Baum verrät, welches tiefgreifende Problem ihm die Spieler anvertrauten +++

17:45 Uhr: 15 Minuten noch bis zum Anpfiff. Doch auf Schalke redet man gerade nicht über das anstehende Spiel. Ein ekliger Rassismus-Skandal beim U19-Derby gegen Borussia Dortmund sorgt für Wirbel. Hier alle Details >>

17:24 Uhr: Bei Union steht Luthe und damit nicht Loris Karius im Tor. In der Sturmspitze steht Joel Pohjanpalo.

17.11 Uhr: Uth ist aber nicht die einzige prominente Personalie, die nicht in der Startelf steht. Manuel Baum verzichtet bei seinem Heim-Debüt als S04-Coach vorerst auch auf Benjamin Stambouli, Amine Harit und Goncalo Paciencia.

17.06 Uhr: Schock für Schalke vor Anpfiff! Wegen muskulärer Probleme muss Mark Uth heute passen, sitzt nicht einmal auf der Bank. Ausgerechnet Uth, der sich zuletzt in guter Form präsentierte und so etwas wie der königsblaue Hoffnungsträger zu werden schien.

17.01 Uhr: Die Aufstellung des S04: Rönnow - Ludewig, Sané, Nastasic, Oczipka - Mascarell, Bentaleb - Skrzybski, Boszdogan, Raman - Ibisevic

14:57 Uhr: Das Schiedsrichtergespann für heute: Patrick Ittrich, assistiert von Sascha Thielert und Christian Dietz.Der vierte Offizielle ist Arne Aarnink, Video-Assistent ist Günter Perl, unterstützt von Jan Clemens Neitzel-Petersen.

14.03 Uhr: Verzichten muss Manuel Baum auf zwei Spieler. Suat Serdar fällt verletzt aus, Ozan Kabak fehlt weiterhin gesperrt. Zurück in den Kader stößt dafür Amine Harit.

12.12 Uhr: Am gestrigen Abend gab es noch zwei weitere Spiele in der Bundesliga. Während Bayern München in Bielefeld mit 4:1 gewinnen konnte, trennten sich Gladbach und Wolfsburg mit 1:1.

Sonntag, 18. Oktober, 11.38 Uhr: Matchday für die Königsblauen. Werden heute die ersten Zähler eingefahren?

18.01 Uhr: Eine Personal-Entscheidung hat der FC Schalke schon getroffen. Frederik Rönnow wird gegen Union Berlin im Tor stehen. „Das gilt zunächst einmal für ein Spiel“, sagte der Trainer.

17.30 Uhr: Die Nachmittagspartien sind beendet. Schalke kann morgen die Rote Laterne abgeben. Der FSV Mainz 05 bleibt auch am 4. Spieltag sieglos.

TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund 0:1

SC Freiburg – Werder Bremen 1:1

Hertha BSC – VfB Stuttgart 0:2

Mainz 05 – Bayer Leverkusen 0:1

FC Augsburg – RB Leipzig 0:2

15.30 Uhr: Während die Schalker noch ein wenig warten müssen, rollt auf anderen Plätzen in der Bundesliga jetzt schon wieder der Ball.

TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund

SC Freiburg – Werder Bremen

Hertha BSC – VfB Stuttgart

Mainz 05 – Bayer Leverkusen

FC Augsburg – RB Leipzig

14.11 Uhr: Besonders hervorgehoben hat sich Mark Uth. Dem Angreifer gelangen gegen den SC Paderborn gleich drei Treffer. Baum stellte bereits klar, dass er Uth eine Führungsrolle zutraut.

12.48 Uhr: Die große Frage, die sich alle Schalker stellen: Konnte Trainer Manuel Baum die Pause nutzen, um dem FC Schalke 04 neues Leben einzuhauchen? Im Testspiel gegen den Zweitligisten SC Paderborn klappte das schon mal ganz gut. Mit 5:1 siegte Schalke am Ende.

Samstag, 12.34 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die Begegnung FC Schalke 04 gegen Union Berlin. Nach zwei Wochen Pause ist die Bundesliga endlich wieder zurück.