FC Schalke 04 auf neuen Wegen! Wagner verrät: „SO veränderte die Krise das gesamte Team“

Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen – das gilt derzeit auch beim FC Schalke 04.

Die Königsblauen stecken mitten in einer schlimmen sportlichen Krise. In den vergangenen elf Ligaspielen gab es für die Mannschaft von Trainer David Wagner keinen Sieg. Schalke ist das schlechteste Rückrunden-Team der Bundesliga.

FC Schalke 04 in der Krise

Das führte dazu, dass sich auf Schalke zuletzt manches änderte, wie Wagner nun verriet. „Es ist in solchen Phasen normal, dass die Ansprache und das tägliche Miteinander sich ändern“, sagte der Schalke-Coach: „Auch Trainingsabläufe ändern sich dann. Das ist momentan auch bei uns so.“

Wagner weiter: „Wenn du eine solche Phase hast, dann versuchst du als Trainer verschiedene Werkzeuge zu nutzen. Natürlich machst du nicht einfach so weiter wie bisher. Wir wollen den Jungs einen Steigbügel anbieten, damit sie bessere Leistungen bringen und bessere Resultate erzielen können.“

Wie diese Maßnahmen im einzelnen aussehen, wollte Wagner nicht erläutern. Schließlich will der Schalke-Coach sich vor den verbleibenden Saisonspielen nicht in die Karten schauen lassen.

Der 48-Jährige stellte allerdings klar: „Nichtsdestotrotz ist entscheidend, was am Sonntag auf dem Platz geschieht. Wir wollen so auftreten, dass wir in der Lage sind, dieses Spiel zu gewinnen.“

--------------

Schalke-Top-News:

--------------

Schalke zu Gast bei Union Berlin

Am Sonntag ist Schalke um 15.30 Uhr zu Gast bei Union Berlin. Dort wollen die Königsblauen nach elf Partien ohne Sieg endlich mal wieder einen Dreier einfahren.

Aktuell liegen die Schalker fünf Punkte hinter den Europa-League-Plätzen. Wenn S04 den Traum vom Europapokal noch wahrmachen will, muss am Sonntag im Stadion an der Alten Försterei unbedingt ein Sieg her.

In den vier Spielen nach dem Wiederbeginn der Bundesliga hagelte es für Schalke vier Pleiten bei Borussia Dortmund (0:4), gegen den FC Augsburg (0:3), bei Fortuna Düsseldorf (1:2) und gegen Werder Bremen (0:1). (dhe)