FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach im Duell: Tauziehen um DIESEN Shooting-Star

Gelsenkirchen/Gladbach. Tauziehen zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach! Einem Bericht wollen sich beide Bundesliga-Spitzenklubs einen Shooting-Star aus der belgischen Liga sichern.

Sollten die Klubs Ernst machen, droht ein Bietergefecht. Denn der Mittelfeldmann steht langfristig unter Vertrag und dürfte alles andere als ein Schnäppchen sein.

Es geht um Hans Vanaken. Der 27-Jährige soll sowohl bei Gladbach als auch bei Schalke auf dem Zettel stehen. Das berichtet die belgische Zeitung „Het Laatste Nieuws“. Vanaken wurde in den vergangenen beiden Jahren zum „Fußballer des Jahres“ in Belgien gewählt und steht beim FC Brügge unter Vertrag – und das bis 2024.

hans Vanaken mit dem „Goldenen Schuh“, der Trophäe für den belgischen Fußballer des Jahres. Foto: imago images/Belga

Bedeutet: Sollten Gladbachs Sportdirektor Max Eberl und S04-Sportvorstand Jochen Schneider Ernst machen, dürfte es auf ein Bietergefecht hinauslaufen. „Transfermarkt.de“ schätzt den Wert des offensiven Mittelfeldspielers auf 15 Millionen Euro.

Vanaken selbst kann sich einen Wechsel ins Ausland wohl vorstellen. „Natürlich träume ich von einem Topklub, aber alles muss stimmen, wenn ich den Club Brügge verlasse." Zuletzt wurde der Belgier auch mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. BVB-Trainer Lucien Favre hatte sich intensiv um den erfolgreichen Spieler bemüht.

Vanaken kommt in der laufenden Saison bereits auf elf Treffer aus 21 Ligapartien, vier weitere erzielte er in der Champions beziehungsweise in den vorigen Qualifikationsspielen.

Dennoch sind sowohl Schalke als auch Gladbach im offensiven Mittelfeld gut besetzt. Auf Schalke soll ohnehin im Wintertransferfenster eigentlich nichts mehr passieren. Gladbach plagen zurzeit durch viele Verletzungen eher Probleme in der Defensive.