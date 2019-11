FC Schalke 04 und Alexander Nübel: Paukenschlag bahnt sich an

Gelsenkirchen. FC Schalke 04 oder FC Bayern München? Noch immer hat Alexander Nübel keine Entscheidung über seine Zukunft gefällt. Doch nun verdichten sich die Zeichen, dass eine Entscheidung naht – und zwar pro Schalke!

„Ich würde mich sehr freuen, wenn Alex bei uns einen neuen Vertrag unterschreibt. Und wenn es im Mai 2020 ist, dann wäre das für uns auch okay. Wir geben ihm ganz bewusst die Zeit“, stellte Jochen Schneider, Sportvorstand des FC Schalke 04, im Oktober noch einmal klar.

FC Schalke 04: Vertragsverlängerung von Alexander Nübel bahnt sich an

Verlängert Alexander Nübel seinen Vertrag? Dafür spricht inzwischen einiges.

Sicherer Rückhalt des FC Schalke 04: Alexander Nübel. Foto: imago images/Nordphoto

1. Schalkes Angebot

Um sein Torwart-Eigengewächs zu halten, geht Schalke an die Schmerzgrenze. Das Angebot zur Vertragsverlängerung bis 2024, das Alexander Nübel vorliegt, beinhaltet eine Verzehnfachung (!) des Jahresgehalts. Von 600.000 auf 6 Millionen Euro – laut „Sport Bild“ bieten selbst die steinreichen Bayern weniger.

2. Bayerns Signale

Am Mittwoch verlängerte der FC Bayern München vorzeitig den auslaufenden Vertrag von Torwart-Talent Christian Früchtl. Der 19-Jährige ist U20-Nationaltorwart, Stammkeeper der FCB-Reserve in der 3. Liga und hatte laut Berater Angebote aus der Premier League – und entschied sich doch für ein FCB-Engagement bis 2022. „Ich will mich in dieser Saison weiter in der 3. Liga präsentieren und für die Profis empfehlen“, sagt Früchtl. Bereiten sich die Bayern etwa bereits auf die Nübel-Absage vor?

3. Neuers Comeback

Lange schien es, als würde Manuel Neuer nach zwei Fußbrüchen hintereinander nicht zur alter Stärke zurückfinden. In der letzten Saison war vom einstigen Weltklasse-Torhüter nur noch ein Schatten übrig. Doch jetzt ist Neuer wieder da – und hat den Platz im Bayern-Tor trotz inzwischen 33 Jahren sicher wie nie. Nun bahnt sich sogar eine Vertragsverlängerung des Weltmeisters an. Und mehrere Jahre auf der Bayern-Bank sind so gar nicht in Nübels Interesse.

Wieder in Weltklasse-Form: Manuel Neuer. Foto: imago images / imagebroker

Sicher ist schon jetzt: Mit einer Vertragsverlängerung beim FC Schalke 04 würden Alexander Nübel die königsblauen Herzen zufliegen. Nichts wäre für die S04-Fans schlimmer, als nach Manuel Neuer wieder einen künftigen Nationaltorwart aus der Knappenschmiede an die Bayern zu verlieren.