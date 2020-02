FC Schalke 04: Umfrage zerstört Fan-Illusionen – selbst RB Leipzig hat mehr Fans als S04

Gelsenkirchen. Beim FC Schalke 04 ist man als Fan grundsätzlich überzeugt: Die Königsblauen haben die besten Anhänger der Welt. Gerne besingt das Schalker Publikum dieses Kredo im Stadion. Nicht nur wegen der immer wieder beeindruckenden Kulisse könnte man meinen, dass etliche Fußballfans in Deutschland zu den Blau-Weißen halten.

Ein aktuelles Umfrageergebnis zeigt jedoch: Diese Annahme ist falsch. Sogar der umstrittene Retortenklub RB Leipzig hat mehr Fans.

FC Schalke 04: Umfrage sieht RB Leipzig vor S04

Das Meinungsforschungsinstitut „YouGov“ erfasst regelmäßig im sogenannten „Footballindex“ die Beliebtheit von 34 deutschen Vereinen. Das aktuellste Ergebnis überrascht: Zwar wird die Liste wie üblich angeführt vom FC Bayern München und Borussia Dortmund, doch gleich dahinter teilt sich der FC Köln den dritten Platz mit RB Leipzig!

Immer wieder stellen die Schalke-Fans klar: Tradition gehört zum Fußball! Foto: imago/Moritz Müller

Schalke taucht unter den besten fünf Klubs überhaupt nicht auf. Zwar verfolgen deutschlandweit viele Fans die Spiele des Vereins im Fernsehen. Die Sympathie der Masse kann S04 mit seinen Auftritten aber offenbar nicht gewinnen.

RB Leipzig hat seit seinem Aufstieg in die Bundesliga in der Saison 2015/16 hingegen massiv an Unterstützung gewonnen. Die Schalke-Fans wird das Ergebnis der Umfrage jedoch nicht davon abhalten, sich am kommenden Spieltag wiederholt deutlich vom Konzept des vom Getränkehersteller „Red Bull“ gesponserten Vereins abzugrenzen.

Am Samstagabend (18.30 Uhr) empfängt die Mannschaft von Cheftrainer David Wagner den Tabellenzweiten aus Leipzig zum Duell. Schalke will nach drei Unentschieden in der Liga in Folge dann endlich wieder siegen. Im Hinspiel gegen Leipzig gelang das auf beeindruckende Weise: 3:1 hieß es nach 90 Minuten aus Schalker Sicht.