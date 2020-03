FC Schalke 04: Ultras attackieren Verein - mit DIESER klaren Botschaft: „Kotze bleibt im Hals stecken“

Die Ultras des FC Schalke 04 richteten sich mit einer klaren Ansage an den eigenen Verein.

Gelsenkirchen. Klare Ansage von den Ultras des FC Schalke 04!

Die Ultras Gelsenkirchen haben dem Vorstand ihres Herzensvereins ordentlich den Marsch geblasen. Grund für die klare Ansage der Fans waren die Vorkommnisse vor dem Pokalspiel gegen die Bayern.

FC Schalke 04: Ultras mit scharfer Kritik

Im Vorfeld der Partie war der Sport in den Hintergrund gerückt. Stattdessen gab es für viele Fans und Experten nur eine Frage: Kommt es im Spiel zwischen Schalke und den Bayern erneut zu geschmacklosen Spruchbändern gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp? Und würde es in einem solchen Fall zu einer Spielunterbrechung kommen? Letzteres hatte S04-Sportvorstand Jochen Schneider angedroht.

Die Ultras Gelsenkirchen können diese Hysterie nicht nachvollziehen. In einem Statement schreiben sie: „Es ist wahrscheinlich ein generelles, gesellschaftliches Problem, dass mittlerweile Diskussionen derart emotional geführt werden, dass ein Stückchen Wahrheit mit so viel Vermutung und sogar Lügen vermischt wird, dass einem die Kotze im Hals stecken bleibt.“

Was die Gruppe meint: Die teils geschmacklose Kritik an Dietmar Hopp wurde mit dem Attentat von Hanau gleichgesetzt. Manch einer spannte den Bogen sehr weit und meinte, dass Ultras mit solchen Spruchbändern zu ähnlicher Gewalt aufrufen wie sie der Täter von Hanau angerichtet hatte. In den Augen der Ultras sind solche Vergleiche mindestens genauso pietätlos wie die kritisierten Fan-Banner.

„Dementer Fußball Bund: Eure Zusage gegen Kollektivstrafen vergessen, versucht ihr nun uns Fans mit Spielabbrüchen zu erpressen! “ Foto: imago images/Beautiful Sports

Kritik an Kollektivstrafen

Nächster Kritikpunkt der Ultras Gelsenkirchen: „Im Sommer 2017 hat sich der Deutsche Fußball-Bund für eine Abschaffung von Kollektivstrafen ausgesprochen, diese sippenhafte Maßnahme endlich ausgesetzt und ad acta gelegt. Dieses Versprechen wurde jüngst gebrochen, indem alle Fans von Borussia Dortmund in sämtlichen nationalen Pflichtspielen der Saisons 2019/20 bis 2021/22 in der Hoffenheimer Arena kollektiv ausgesperrt werden sollen.“

+++ Schalke – Bayern: Große Proteste gegen Hopp und DFB – DIESES provokante Transparent wurde dabei völlig übersehen +++

„Die Medien schreien und Schalke spricht – Nachgedacht wird wieder nicht! Sauber Vorstand!“ Foto: imago images/Moritz Müller

Vorstand im Kreuzfeuer der Kritik

Und abschließend bekommt der Vorstand des FC Schalke sein Fett weg. „Dass sich aber nun sogar unser eigener Verein in persona des Vorstandes, offenbar aufgrund der medialen Hysterie, dazu genötigt fühlt, beinahe federführend für alle Fussballclubs eine Stellungnahme zu veröffentlichen, hat alles aus den Angeln gehoben“, heißt es in dem Statement.

+++ FC Schalke 04: Kontakt aufgenommen! Frankreich-Juwel soll ablösefrei kommen +++

Und weiter: „In Drohgebärden etwaige zukünftige Meinungsäußerungen vorab zu sanktionieren, ohne, dass es überhaupt dazu gekommen ist, wirkt befremdlich. Noch nie hat sich unser Verein so verhalten, noch nie ist er derart tendenziös und unobjektiv an Problemstellungen herangetreten. Und leider müssen wir an der Stelle auch festhalten, dass die angedeuteten Gespräche über die Thematik zu keinem Zeitpunkt mit uns geführt worden sind. Es ist schlicht und ergreifend eine Lüge, die sehr viel Porzellan zerbrochen hat.“

In den kommenden Tagen wollen die Ultras Gelsenkirchen mitteilen, wie sie in dieser Thematik weiter vorgehen werden. Das letzte Wort ist offenbar noch nicht gesprochen. (dhe)