FC Schalke 04: Ultras fangen Spieler vor Augsburg-Spiel ab, um ihnen DAS zu sagen

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Gelsenkirchen. Wieder einmal gibt es klare Worte von den „Ultras Gelsenkirchen“ (UGE) – diesmal aber nicht in Richtung Vorstand!

Die tonangebende Fangruppierung des FC Schalke 04 fing die Mannschaft vor der Abfahrt nach Augsburg am Mannschaftsbus ab, um ihnen eine wichtige Botschaft mitzugeben.

FC Schalke 04: Ultras mit wichtiger Botschaft an die Spieler

Die Mannschaft wollte gerade in den Mannschaftsbus steigen, der sie zum Flughafen bringen sollte, da wurde sie von einer Gruppe Ultras aufgehalten. Ein Fan ergriff das Wort und richtete eine deutliche Botschaft an die Schalker Spieler: „Diese drei Spiele, die jetzt kommen, die müssen wir gewinnen. Das ist elementar wichtig“, rief er. Gemeint sind die Bundesliga-Partien gegen Augsburg, Freiburg und Bielefeld.

#Schalke - die Ultras des #S04 haben die Mannschaft vor der Abfahrt nach Augsburg zur Rede gestellt und betont wie wichtig die kommenden Spiele werden.

Eigentlich ist eine Zusammenkunft eine so großen Gruppe wegen der geltenden Corona-Auflagen nicht erlaubt. Die Ultras trugen jedoch allesamt einen Mund-Nasen-Schutz und verringert so die Infektionsgefahr.

Die Fans hatten sich derweil nicht verabredet, um der Mannschaft gehörig die Meinung zur irren Sieglos-Serie der Schalker (mittlerweile 26 Bundesliga-Spiele) zu geigen. Stattdessen beließen sie es bei aufbauenden Worten. „Wir wollen euch hiermit jetzt die nötige Motivation mitgeben, die ihr in den Köpfen mitnehmt. Für Schalke, nicht für jeden Einzelnen! Nehmt das mit, saugt das auf und gewinnt diese Spiele.“

„Es geht um das Überleben unseres Vereins“

Dann wählte der Wortführer drastische Worte. „Es geht um das Überleben unseres Vereins.“ Schalke ist finanziell schwer angeschlagen und kann sich auch aus wirtschaftlicher Sicht eigentlich keinen Abstieg in die zweite Liga erlauben.

Die Ultras machten nochmals deutlich: „Das ist ein Motivationsschub, ein Vorschuss unseres Vertrauens. Wir glauben in diesem Spiel an euch, also enttäuscht uns nicht! Enttäuscht nicht den Verein!“

Matthew Hoppe antwortet emotional

Mit dem Schlachtruf: „Auf geht's Schalke, kämpfen und siegen!“ schickten sie die Spieler dann in den Mannschaftsbus. Unter einem Video der Aktion, das „Sky“-Reporter Dirk große Schlarmann auf Twitter geteilt hatte, meldete sich S04-Nachwuchskicker Matthew Hoppe mit einer emotionalen Botschaft zu Wort: „So stolz, diesen Verein zu vertreten. Schalke ist in meinen Adern!“

Am Sonntag ab 15.30 Uhr können er und seine Mannschaftskollegen das im Duell mit dem FC Augsburg unter Beweis stellen. DER WESTEN berichtet live. (the)