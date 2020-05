FC Schalke 04: Ultras stellen DIESES starke Projekt fertig

Was für eine starke Aktion der Fans des FC Schalke 04! Ein langfristiges Projekt der organisierten Fanszene „Ultras Gelsenkirchen“ konnte jetzt endlich fertiggestellt werden.

Doch die Sache hat auch einen kleinen Wermutstropfen.

FC Schalke 04: Ultras stellen Mega-Projekt fertig

100.000 Euro flossen in das Mega-Projekt: Die „Ultras Gelsenkirchen“ (UGE) haben den Kunstrasenplatz für das Kinderheim St. Josef in Gelsenkirchen nun fertiggestellt. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir dieses Projekt mit eurer Hilfe und Spendenbereitschaft für die Kinder und Jugendlichen der Einrichtung realisieren konnten“, heißt es von Seiten der Organisatoren.

+++ Zu Ehren von Rudi Assauer – Fan-Vorschlag für S04-Trikot überwältigt alle +++

Doch die Sache hat auch einen kleinen Wermutstropfen. Wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen muss die Einweihungsfeier auf unbestimmte Zeit verschoben werden. „Wir werden diesen Termin, sobald es wieder möglich ist, nachholen und euch entsprechend darüber informieren“, versprechen die UGE aber. Wie der fertige Platz ausschaut, kannst du auf der Seite der Organisatoren sehen (>>hier<<).

Erst kürzlich machte die Schalker Fanszene mit einer solidarischen Aktion für kleine Betriebe und Dienstleister in Gelsenkirchen auf sich aufmerksam. Unter dem Motto „#helpgelsen“ verkaufen die Ultras Motto-Shirts. Die Gewinn fließt direkt an teilnehmende Kneipen, Friseure & Co in der Stadt.

----------

S04-Top-News:

Ex-S04-Star plant Comeback: „Es ist mein Ziel...“

Wildes Gerücht – Leistungsträger vor Wechsel in die Türkei?

----------

Wann der blau-weiße Anhang wieder seine Mannschaft im Stadion unterstützen kann, ist derweil sehr fraglich. Nach aktuellem Stand planen die Bundesliga-Bosse eine Fortsetzung des Wettbewerbs vor leeren Rängen. Selbst optimistische Prognosen halten volle Stadien in diesem Jahr für unwahrscheinlich. Details zu den Geisterspiel-Plänen sollen bis zum 6. Mai feststehen. (the)