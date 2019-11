FC Schalke 04: Ultras legen Zahlen offen - so viel Geld kam bei Spendensammlungen zusammen

Gelsenkirchen. Die Fans des FC Schalke 04 können sich auch in Zukunft auf prächtige Choreografien in der Nordkurve freuen.

Denn die Ultras Gelsenkirchen legten auf ihrer Internetseite offen, welchen dicken Batzen Geld sie bei der Spendensammlung während des Spiels von Schalke gegen Fortuna Düsseldorf am vergangenen Samstag eingenommen hatten.

FC Schalke 04: Fans spenden für Choreos

„Sagenhafte 33.271,16 Euro kamen zusammen“, teilten die Ultras mit: „Vielen Dank an jeden einzelnen Spender!“

Die Ultras finanzieren ihre aufwendigen Choreos ausschließlich durch Spendengelder der Fans. Für jede einzelne Choreo wird in der Regel ein Betrag in niedriger fünfstelliger Höhe fällig.

Die Choreo zur Fanfreundschaft mit dem 1. FC Nürnberg erstreckte sich im November 2018 durch die ganze Arena. Foto: imago/RHR-Foto

Derby-Choreo

Die letzte Choreo hatte es beim Derby gegen Borussia Dortmund (0:0) am 26. Oktober gegeben. Dort hatten die Ultras tausende blau-weiße Schwenker produzieren lassen, die die Nordkurve beim Einmarsch der Teams in ein großes Fahnenmeer verwandelt hatten.

Bewegende Bergbau-Choreo vor dem Spiel gegen Leverkusen im Dezember 2018! Foto: imago/Moritz Müller

Fans verkaufen Fahnen

Besonders ärgerlich: Manche „Fans“ verkauften diese Fahnen anschließend für enorme Summen im Internet. Das sorgte in der Fanszene für großes Entsetzen (hier mehr dazu).

Starke Choreos in den Vorjahren

In den vergangenen Saisons beeindruckten die Schalker Fans immer wieder mit gigantischen Choreografien. So gab es in der Spielzeit 2018/19 eine große Choreo zum Abschied des Steinkohle-Bergbaus sowie eine riesige Choreografie zur Fanfreundschaft mit dem 1. FC Nürnberg.

Choreo-Finanzierung nur durch Fan-Spenden

Den Ultras ist es wichtig, dass die Choreografien einzig von den Fans bezahlt werden. Sie wollen ihre Unabhängigkeit vom Verein wahren.