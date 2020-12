FC Schalke 04: Ultras melden sich zu Wort – und starten DIESE emotionale Aktion

Die „Ultras Gelsenkirchen“ melden sich in der Krise des FC Schalke 04 zu Wort.

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 erlebt dunkle Zeiten! In der Liga ist der Klub seit nunmehr 25 Spielen ohne Sieg. Die Auftritte der Mannschaft geben wenig Anlass zur Hoffnung auf Besserung.

Jetzt melden sich die Ultras zu Wort – und starten eine emotionale Aktion.

FC Schalke 04: Ultras starten emotionale Aktion

Auf ihrer Webseite drücken die „Ultras Gelsenkirchen“, die tonangebende Fangruppierung der Schalker Nordkurve, ihren Unmut über die aussichtslose Lage und die sportlich Verantwortlichen ihres Herzensklubs, dem FC Schalke 04, aus.

Als noch Fans in der Schalker Nordkurve standen, waren die „UGE“ für zahlreiche atemberaubende Choreographien verantwortlich. Foto: imago images / Team 2

„Die vergangenen Wochen und Monate fühlen sich für jeden Einzelnen von uns wie eine nicht enden wollende Talfahrt in den Abgrund an“, gestehen sie dabei offen ein. In Anspielung auf ein Vereinslied schreiben die „UGE“ zudem von „Stunden grauer Tage, wo unser Königsblau mehr als leicht verblasst erscheint“.

Doch die Fangruppierung hält sich nicht lange mit Anschuldigungen auf – und kündigt stattdessen lieber eine emotionale Fan-Aktion an. Vom 1. bis zum 24. Dezember wollen die Ultras in einem Adventskalender kurze Texte oder Videos auf ihrer Webseite präsentieren, die an besondere Ereignisse der Vergangenheit erinnern.

„Nicht, um in Nostalgie zu schwelgen, wie toll doch alles mal war, sondern um zu verdeutlichen, was diesen Verein so einzigartig macht.“ Das seien schließlich die Fans, die den Verein ausmachen würden.

Einen klaren Seitenhieb gegen die Vereinsführung lassen sich die Ultras aber zum Schluss ihres Statements trotzdem nicht nehmen. „Egal welchen Scherbenhaufen die handelnden Personen auch hinterlassen, egal wie steinig die Wege für uns auch sein werden“, rufen die Schalke 04.Fans auf: „Lasst uns in dieser schweren Zeit noch ein Stück enger zusammenrücken und nicht zulassen, dass unser Verein kampflos untergeht!“

