Krach auf Schalke eskaliert! Ultras mit Wut-Antwort – „Es ist an der Zeit auszumisten“

Gelsenkirchen. Dass dieser Fanbrief ein Echo auslösen wird, war klar. Die Worte, die die Ultras Gelsenkirchen an den Vorstand des FC Schalke 04 richten, sind schonungslos.

Die UGE-Antwort auf den Knall-Brief zeigt: Der FC Schalke 04 brennt lichterloh – und eine Versöhnung von Ultras und Vorstand ist praktisch ausgeschlossen.

FC Schalke 04: Ultras antworten auf Fanbrief von Schneider und Co.

Der Vorstand um Jochen Schneider und Alexander Jobst hatten am Donnerstag mit einem Brief an die Fans (>> hier alle Infos) für Aufsehen gesorgt – die Adressaten waren dabei wohl vor allem die Ultras.

„Keine Einzelperson und keine Gruppierung stehen über dem Wohl des Vereins“, stellten die Schalke-Bosse klipp und klar, äußerten den Vorwurf, Einzelne würden „namentlich zum Buhmann ausgerufen oder zum Alleinschuldigen erklärt“.

Beim FC Schalke 04 hat der Zoff zwischen Ultras und Vorstand ein neues Level erreicht. Foto: imago images/Laci Perenyi

Jetzt gibt es die Antwort der Ultras. Auf ihrer Homepage veröffentlichten die UGE einen offenen Brief an den Vorstand, der sich gewaschen hat.

„Ihr habt Schalke schlicht und ergreifend nicht verstanden“

Darin werfen sie Schneider und Jobst nicht nur vor, eine große Mitschuld an der schweren S04-Krise zu haben. Der Fanbrief zeuge auch von einer unvergleichbaren Dünnhäutigkeit und würde verdeutlichen: „Ihr habt Schalke schlicht und ergreifend nicht verstanden.“

Klare Worte der Ultras Gelsenkirchen an den #S04-Vorstand: https://t.co/CCiplr7dTT Ein entscheidender Satz: „Das Jahr 2020 ist zweifelsfrei eines der schwärzesten Kapitel unserer Vereinsgeschichte. Den dringend erforderlichen Neuanfang trauen wir euch nicht zu.“ #UGE — Andreas Ernst (@AndiErnst) December 11, 2020

Und das ist noch lange nicht alles: Laut Ultras hat der Vorstand es verpasst, die Spieler vor dem öffentlichen Zerriss zu schützen. Der Rassismus-Skandal um Ex-Boss Clemens Tönnies wird wieder auf den Tisch gebracht, der Eklat um den Härtefallantrag ebenfalls.

Die klare UGE-Ansage an den FC Schalke 04: Wir lassen uns den Mund nicht verbieten. Die in ihren Augen begründete Kritik in Form von Transparenten am Trainingsgelände wird es weiter geben.

„Es ist an der Zeit auszumisten“ – Ultras fordern Rücktritt von Schneider und Jobst

Auf die von vielen Fans heißersehnte, aber auf unbestimmte Zeit verschobene Mitgliederversammlung setzen die Ultras keinerlei Hoffnung. Dafür auf den Aufsichtsrat des FC Schalke 04.

Die Nordkurve ist dicht. Deshalb verschaffen sich UGE über Transparente am Trainingsgelände Gehör. Foto: imago images/Thomas Bielefeld

„Den dringend erforderlichen Neuanfang trauen wir euch nicht zu. Dafür habt ihr zu viel Vertrauen verspielt. […] Wir hoffen, dass die schonungslose Analyse im Aufsichtsrat bereits begonnen hat. Es ist an der Zeit auszumisten und den angekündigten Neuanfang mit unbelasteten Personen endlich anzugehen. Dies ist überfällig und wohl die einzige Chance, den Verein […] am Leben zu halten.“