Unmittelbar nach dem Sieg gegen Dresden: Nächster großer Jubel beim FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 kann mit einem guten Gefühl in die anstehende Länderspielpause gehen. Nach dem 1:0-Arbeitssieg in Dresden springt Königsblau vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz (hier mehr dazu).

Kurz nach dem Sieg im Rudolf-Harbig-Stadion zu Dresden hat der FC Schalke 04 nun erneut allen Grund zum jubeln. Auch diese zweite Mannschaft des S04 schnuppert nach einem Nachbarschaftsduell an der Tabellenspitze.

FC Schalke 04: U23 jubelt gegen Bochum

Nach einer unglücklichen 1:2-Niederlage zum Saisonauftakt gegen Wiedenbrück blieb die Zweitvertretung des FC Schalke 04 zuletzt vier Spiele in Serie ungeschlagen. An diesem Positivtrend wollte die Mannschaft von Jakob Fimpel auch im Ruhrpott-Derby gegen den VfL Bochum anknüpfen. Dieser Plan ging voll auf.

Am Ende setzte es gegen den Reviernachbarn einen knappen 3:2-Heimerfolg für die U23 des FC Schalke 04. Königsblau kam dabei gleich zwei Mal von einem Rückstand zurück. Yassin Ben Balla, Gerrit Wegkamp und Bojan Potnar ebneten mit ihren Treffern den Weg für den dritten Sieg der Saison.

Test in der Länderspielpause

Nach sechs Spieltagen rangiert das Fimpel-Team nun auf Tabellenplatz fünf. Der Rückstand auf Tabellenführer Siegen beträgt gerade einmal drei Punkte. Ein Saisonstart nach Maß für die U23 des FC Schalke 04.

In der Länderspielpause testet Königsblau derweil gegen die U23 des SC Paderborn, die ihrerseits ebenfalls in der Regionalliga West spielen und einen soliden Start in die neue Spielzeit erwischten. Anstoß der Partie ist am Donnerstag (4. September) um 13 Uhr, gespielt wird im Schalker Parkstadion.

