FC Schalke 04: Juwel Aydin heiß begehrt! Wie entscheidet sich das S04-Talent?

Beim FC Schalke 04 ist Mehmet-Can Aydin eine der großen Überraschungen der Saison. Der Youngster hatte sich nach einigen Einsätzen in der Abstiegssaison jetzt in der 2. Liga unter Dimitrios Grammozis aufgedrängt.

Mit seinen Leistungen im Schalke-Trikot hat Aydin sicherlich nicht nur die Interessenten anderer Vereine erweckt, sondern auch das Interesse mehrerer Nationalmannschaften auf sich gezogen.

FC Schalke 04: Aydin bei den Türken heiß begehrt!

Seit der U15 lief der S04-Profi für die deutsche Nationalmannschaft auf. Anfang September feierte Aydin sein Debüt für das deutsche U20-Team unter Trainer Christian Wörns.

Schalke-Talent Mehmet-Can Aydin ist heiß begehrt. Foto: IMAGO / Team 2

Für die anstehenden Länderspiele im November wurde Aydin erneut von Wörns nominiert. Gegner der U20-Auswahl werden am 11. November in Clairefontaine Gastgeber Frankreich und am 15. November in Leiria Portugal sein. Das sollte eigentlich auch bedeuten, dass Aydin weiterhin dem DFB erhalten bleibt, oder?

Schalke-Talent Aydin im DFB-Dresse in der U17. Foto: IMAGO / Eibner

S04-Talent Aydin wieder einsatzbereit

Der 19-Jährige besitzt neben dem deutschen auch noch den türkischen Pass und könnte damit auch für die Türkei auflaufen.

+++ FC Schalke 04: Hoffnung wächst – kann S04 gegen Darmstadt wieder auf IHN setzen? +++

So sollen laut türkischen Medien bereits erste Gespräche mit den Vertretern der türkischen Nationalmannschaft mit Aydin stattgefunden haben. Ob sich Aydin tatsächlich für die Türkei entscheidet oder am Ende doch noch eine Karriere im DFB-Dress anstrebt, wird sich zeigen.

---------------------------------

Mehr News zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Nächster Rückschlag! DIESE Szene lässt tief blicken

FC Schalke 04: Heftige Vorwürfe! Jetzt redet Kapitän Latza Klartext

FC Schalke 04: Grammozis macht Juwel deutlich Ansage – „Muss noch lernen“

---------------------------------

Jedenfalls hat der Mittelfeldspieler in der aktuellen Saison gezeigt, dass er dem S04 noch wichtig werden kann. Zuletzt fiel der Youngster aufgrund einer Verletzung aus, soll aber am Sonntag im wichtigen Spiel gegen Darmstadt Trainer Grammozis wieder zur Verfügung stehen.

Schalke-Talent Aydin ist heiß begehrt! Foto: IMAGO / Eibner

Was S04-Überflieger Ouwejan zu seinem Wechsel sagt, erfährst du hier!

FC Schalke 04: Finanzielle Schwierigkeiten – Partnerklub steht vor dem Aus

2018 ging der FC Schalke 04 mit einem Klub eine Kooperation ein, jetzt steht der Verein vor dem Aus. >>> Hier alle Details.

FC Schalke 04: DAS gab es diese Saison noch nicht! Grammozis vor schwerer Entscheidung

Wenn Schalke 04 am Sonntag gegen Darmstadt spielt, kommt es zu einer in dieser Saison völlig neuen Konstellation. Welche Entscheidung wird Dimitrios Grammozis treffen? (oa)