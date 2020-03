FC Schalke 04: Wagner angezählt? S04-Anhänger mit drastische Forderung

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 konnte gegen die TSG Hoffenheim wieder einmal nicht überzeugen. Nach der starken Hinrunde droht S04 nun die internationalen Plätze zu verspielen.

Sogar für Trainer David Wagner könnte es langsam eng werden. Die ersten Anhänger vom FC Schalke 04 haben bereits angefangen, Wagner anzuzählen.

FC Schalke: Wagner vor dem Aus?

Ein müdes 1:1 gegen die TSG Hoffenheim – das ist den Fans vom FC Schalke 04 definitiv zu wenig. Schalke war zwar in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft und ging auch durch Weston McKennie in Führung, doch nach der Pause ließ die Wagner-Elf stark nach.

In der 65. Minute hatte „Königsblau“ noch Glück, weil der VAR Hübner bei seinem Treffer im Abseits entdeckte. Doch der Warnschuss half auch nicht. Nur vier Minuten später klingelte es nach einer Ecke im Tor der Gastgeber.

Weston McKennie sorgte für zwischenzeitliche Freude bei David Wagner. Foto: imago images/Team 2

Klammert man das Pokal-Achtelfinale gegen Hertha BSC (3:2) mal aus, ist der FC Schalke seit acht Spielen sieglos. Nach dem verheißungsvollen Start gegen Borussia Mönchengladbach (2:0) ging es steil bergab. Bis zum Tor von McKennie war S04 gar einen ganzen Monat ohne Torerfolg.

Zu den 30 Punkten aus der Hinrunde kamen in der Rückserie in acht Spielen gerade mal sechs dazu. Schalke ist dabei, die gute Ausgangslage zu verspielen und die Kritik an Trainer David Wagner wird immer lauter.

Unglaublich: Im Netz fordern bereits die ersten Schalke-Anhänger eine Trennung von Wagner. Sie kritisieren vor allem die Ideenlosigkeit im Offensivspiel, der taktische Plan und die Auswechslungen im Spiel.

Die Reaktionen im Netz

Habe Wagner immer eine Entwicklung zugetraut. Aber er scheint echt nix verändern zu wollen an seinem Verhalten. In-Game-Coaching schlecht, Einstellung schlecht, Taktik gibt es nur Plan A. Ich habe keine Hoffnungen mehr auf Veränderungen bzw. Verbesserungen.

Diese Art von Spiel gab es einfach schon tausende Male auf Schalke. Bisher hat es kein Trainer geschafft, da ein Gegenmittel zu finden. Was inzwischen jeder weiß: späte Wechsel sind es nicht. Wagner ist gefordert, Lösungen zu präsentieren.

Tschüss Wagner, du hast es leider nicht drauf. Man darf verlieren, man darf rotieren aufgrund verletzter Spieler, selbst eine negative Serie darf man haben, aber diese Ideenlosigkeit und Lethargie, muss den Trainerwechsel herbeiführen. Sorry

Wagner raus. Ich mag ihn. Aber das geht mir hier zu sehr auf den Sack. Seit 5 Jahren dieselbe gequirlte Scheisse und Gerede von Entwicklung.

Die Defizite von Wagner werden immer offensichtlicher.

Wagner hat keinen Plan

Natürlich wird der FC Schalke 04 zurzeit aber auch heftig vom Verletzungspech verfolgt. Mit Suat Serdar, Daniel Caligiuri, Omar Mascarell, Salif Sané, Benjamin Stambouli und Ozan Kabak fehlen wichtige Leute. Trotzdem wollen sich die Fans nicht mit den Leistungen zufrieden geben.

Entscheidend könnte für Wagner der Auftritt des S04 im Revier-Derby am nächsten Samstag in Dortmund sein. Nicht nur das Ergebnis, sondern auch der kämpferische Auftritt der Schalke-Kicker wird für die Stimmung bei den Fans verantwortlich sein.

So geht's weiter

Nach dem Revier-Derby gegen den BVB folgt noch ein Heimspiel gegen den FC Augsburg.

Danach kann Schalke erst einmal durchatmen. Ende März ist Länderspielpause, bevor es schließlich in den Endspurt in der Bundesliga geht.

Derby als Geisterspiel?

Das Revier-Derby könnte unter einer ganz komischen Atmosphäre stattfinden. Möglicherweise wird das Spiel BVB gegen Schalke zum Geisterspiel.

Wegen dem Coronavirus wurde angewiesen Groß-Veranstaltungen ohne Zuschauer auszutragen. Wie der aktuelle Stand ist, erfährst du hier >>>