FC Schalke 04: Wie bitte? Was hat es denn mit DIESEM neuen Trikot-Design auf sich?

Da staunen die Fans des FC Schalke 04 nicht schlecht. Lange war es geheim gehalten worden, doch jetzt sind offenbar die ersten Bilder des neuen Trikots der Königsblauen aufgetaucht.

Vor allem das Design des Auswärtstrikots sorgte für einige Diskussionen unter den Fans von Schalke 04. Doch hinter dem Linien-Wirrwarr steckt ein durchdachter Plan.

FC Schalke 04: Vereinsgelände auf Trikot zu sehen

Auf eine offizielle Vorstellung der neuen Trikots hatte der Verein bisher verzichtet und auch ansonsten gab es wenig Hinweise, in welchem Dress Schalke nächstes Jahr auf Punkte-Jagd gehen sollte.

Doch nun sind erste Fotos aufgetaucht, die die neuen Designs zeigen sollen. Dabei sorgt besonders das mutmaßliche Auswärtstrikot für Aufsehen. Wir stellen dir die drei Designs vor:

Heimtrikot:

Das Heimtrikot kommt mit einem klassischen Design daher. Ganz in Königsblau, ergänzt durch weiße Streifen am Kragen und an den Ärmeln. Auch die Logos von Verein, Sponsor und Ausstatter sind in Weiß gehalten.

Auswärtstrikot:

An diesem Trikot scheiden sich bei den Fans der Knappen bisher die Geister. Auf dem weißen Trikot sind viele Striche und Linien zu sehen. Ausstatter „Umbro“ wagt einen gewagten Versuch mit diesem Trikot. Zu sehen ist eine Darstellung der Veltins-Arena und der Umgebung des Stadions im Stile eines Straßennetzes. Das Spielfeld des Stadions liegt dabei genau unter dem Vereinswappen.

Ausweichtrikot:

Das Ausweichtrikot, welches in den aller seltensten Fällen zum Einsatz kommen wird, ist dagegen wieder schlicht gehalten. Auf der Suche nach einer dritten Farbe, hat man sich anscheinend für Mint-Grün entschieden.

Die Reaktionen der Fans sind gemischt. Einige finden die Designs zu ideenlos, andere sind von den Ideen begeistert. Wir haben einige der Reaktionen gesammelt:

„Sieht richtig mega aus.“

„Auch wenn das weiße auf dem ersten Blick komisch aussieht, finde ich es genial.“

„Finde es wirklich extrem gut. Werde es sofort kaufen, wenn es draußen ist.“

„GEfallen mir alle nicht.“

„Die Trikots sind okay, mehr aber auch nicht.“

