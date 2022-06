FC Schalke 04 macht Trikot-Verkündung – „Richtungsweisender Weg“

Die Gazprom-Zeiten sind vorbei – beim FC Schalke 04 ist der Gasgigant seit der russischen Invasion in der Ukraine von der Brust verschwunden.

Vivawest sprang kurzfristig ein. Ob der Konzern weiter Hauptsponsor bleibt, ist unklar. Sicher ist nun aber: Der FC Schalke 04 wird das Trikot-Sponsoring auf mehrere Schultern verteilen.

FC Schalke 04 präsentiert neuen Trikot-Sponsor

Schon nach dem Gazprom-Aus war Vivawest nicht das einzige Unternehmen, das auf der Brust des S04 Werbung machte. Als erster deutscher Profiklub hatte Schalke für Spieltrikot und Trainingstrikot unterschiedliche Sponsoren.

„Wir wollen auch in Zukunft neue und zu Schalke passende Sponsoring-Möglichkeiten gestalten, um die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit des Vereins weiter zu stärken“, kündigte Aufsichtsratschef Axel Hefer im März an – und ließ nun Taten folgen.

Der FC Schalke 04 hat verkündet, wer künftig auf dem Trainings-Trikot wirbt. Foto: IMAGO/Pakusch, Montage: DER WESTEN

Trainingstrikot künftig mit HRS als Brustsponsor

Nachdem von März bis Mai der Supermarktkonzern Rewe auf den Trainingstrikots und Aufwärmshirts zu sehen war, hat der FC Schalke 04 nun den Nachfolger vorgestellt.

Ab dem Trainingsauftakt am 22. Juni wird das Kölner Touristik-Unternehmen „HRS“ auf dem Trainingskit werben. Für drei Jahre gilt der Deal, der am Freitag verkündet wurde.

„Richtungsweisender Weg im deutschen Fußball“

Einen Nutzen hat das auch für die königsblauen Fans. Sie bekommen künftig Vorteilskonditionen bei den Buchungen von Hotels in den Städten, in denen der FC Schalke 04 am jeweiligen Wochenende auswärts spielt.

„Mit der Entscheidung, Trainingskit- und Brustsponsor unterschiedlich zu besetzen, sind wir einen ganz neuen, richtungsweisenden Weg im deutschen Fußball gegangen. HRS wird fortan nicht nur bei jedem Training zu sehen sein, sondern auch an jedem Spieltag, wenn sich das Team aufwärmt“, erklärt Schalke-Boss Bernd Schröder.