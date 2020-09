FC Schalke 04: Endlich ein Neuzugang im Anmarsch? Schneider verrät: Das ist der Stand der Dinge

Kann der FC Schalke 04 seinen Fans demnächst endlich den ersten Neuzugang der Saison präsentieren?

Bisher beförderten die Königsblauen einzig vier Talente aus der eigenen U19 bzw. U23 offiziell in den Profikader. Einen externen Neuzugang gab es auf Schalke in diesem Transfersommer noch nicht.

FC Schalke 04 auf dem Transfermarkt

Der Grund liegt auf der Hand: Schalke fehlt das nötige Kleingeld, um auf große Shoppingtour zu gehen. Die Corona-Krise verschärfte die ohnehin schon angespannte finanzielle Lage der Schalker enorm.

Jochen Schneider muss daher zunächst den einen oder anderen Leistungsträger verkaufen, um mit den dadurch generierten Einnahmen neue Spieler zu verpflichten. Den ersten Schritt machte der S04-Sportvorstand, indem er die Leihe von Weston McKennie an Juventus Turin unter Dach und Fach brachte.

Durch den Deal nimmt Schalke zwar „nur“ rund 5 Millionen Euro ein, während es bei einem Verkauf des Mittelfeldmotors wohl bis zu 20 Millionen Euro hätten werden können. Aber auch die Einnahmen durch diese Leihgebühr helfen den Königsblauen schon einen ganzen Schritt weiter.

Schneider: „Kader noch nicht ausbalanciert“

„Die Lage hat sich dadurch nicht verschlechtert“, sagt Schneider schmunzelnd in der ARD-Sportschau in Bezug auf Schalkes Chancen, endlich einen Neuzugang an Land zu ziehen. Gleichzeitig stell der 49-Jährige klar: „Insgesamt ist auf dem Markt wenig los.“

Schneider verrät: „Der Kader ist an mancher Stelle noch nicht ganz ausbalanciert. Da sind wir dran. Ich kann ja verstehen, dass der eine oder andere Fan nervös wird, wenn mal ein Testspiel verloren geht. Aber sie müssen sich noch was in Geduld üben.“

Das Transferfenster ist in diesem Jahr bis zum 5. Oktober geöffnet. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass erst im Laufe des Septembers ein wenig Bewegung in den Markt kommt. Denn bis zuletzt rollte in vielen Ligen sowie den internationalen Wettbewerben noch der Ball. Zudem gehen die Qualifikationsrunden zur Champions League und Europa League im September in die entscheidende Phase. Erst danach haben die teilnehmenden Teams die nötige Planungssicherheit, um auf dem Markt aktiv zu werden.

Schalke in der Vorbereitung

Während Jochen Schneider am Kader bastelt, bereitet die Mannschaft von Trainer David Wagner sich auf die anstehende Saison vor. Am 12. September steht die erste Runde im DFB-Pokal an. Eine Woche später ist Schalke zum Auftakt der Bundesliga zu Gast beim FC Bayern. (dhe)