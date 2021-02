FC Schalke 04: Wilder Transferschluss bei S04 – doch die Fans stört eine Sache gewaltig

Am Deadline-Day ging es beim FC Schalke 04 nochmal hoch her.

Ein namhafter Abgang, ein Weltmeister, der diese Lücke schließt und eine Position, die überhaupt nicht berücksichtigt wurde: Mit den Deals waren nicht alle einverstanden, die es mit dem FC Schalke 04 halten.

FC Schalke 04: Gross bekommt seinen Wunsch nicht erfüllt

Bereits bei seiner Vorstellung als Trainer war es der große Wunsch von Christian Gross gewesen: Verstärkung auf der Außenbahn und mehr Schnelligkeit für den Angriff forderte der Schweizer. 35 Tage später ist das Transferfenster geschlossen und Schalke steht ohne neuen Flügelflitzer da.

Christian Gross bekommt nicht die gewünschte Verstärkung. Foto: dpa

Noch am Wochenende wurden rund um Gelsenkirchen Namen wie João Victor oder Erik Thommy gehandelt. Doch die Hoffnungen auf einen Deal zerschlugen sich endgültig, als Sport-Vorstand Jochen Schneider am Sonntag im „Doppelpass“ verriet, dass diese nicht zu Stande kommen würden.

Um Ozan Kabak drehten sich die Schlagzeilen am Deadline-Day. Foto: Tim Rehbein/RHR-FOTO/Pool

Und so warteten die Fans der Königsblauen am Montag bis zum Schluss, ob sich in dieser Hinsicht nicht doch noch etwas tun würde – vergeblich. Stattdessen drehte sich am Deadline-Day alles um die Wechsel von Ozan Kabak und Shkodran Mustafi.

Ozan Kabak geht, Shkodran Mustafi kommt

Wie der S04 am späten Abend auch offiziell verkündete, verlässt Kabak die Knappen in Richtung Liverpool. Die „Reds“ leihen den Innenverteidiger für ein halbes Jahr aus, sollen aber eine Kaufoption besitzen. Im Gegenzug kommt Weltmeister Mustafi, nachdem dieser seinen Vertrag bei Arsenal London aufgelöst hatte.

Damit war dann auch endgültig klar, dass es bei den Zugängen Sead Kolasinac, Klaas-Jan Huntelaar, William und eben Mustafi bleibt.

S04-Fans sprachlos

Dass die Position der Flügelspieler dabei offenbar komplett in den Hintergrund geriet, sorgte bei einigen Fans für Verständnislosigkeit. Seit längerem gilt die Außenbahn als eine der Problemstellen des Kaders. Dementsprechend fielen in den sozialen Netzwerken auch die Reaktionen aus:

„Hat Schalke wirklich keinen Flügelflitzer verpflichtet? Bin sprachlos.“

„Wir gehen damit auch in die restliche Rückrunde mit einem nominellen Flügelspieler. Die chronische Unterbesetzung auf der Position seit Jahren ist krank und ist auch ein Hauptgrund warum wir absteigen.“

„So, Leute! Musste bis gerade arbeiten und habe nicht viel mitbekommen. Sagt mir schnell: Wer ist unser neuer Flügelspieler?“

„Die Leihgebühr für Kabak hätte besser in einen robusten und schnellen Außenspieler investiert werden sollen, der die Stürmer mit Flanken bedienen kann.“

„Und einen neuen Flügelstürmer gibts jetzt tatsächlich nicht, oder?“

