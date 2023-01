FC Schalke 04: Transfer-Überraschung? S04 gibt wohl Angebot ab

Bis zum 31. Januar ist das Transferfenster noch geöffnet. Noch sind die Transferaktivitäten des FC Schalke 04 noch nicht abgeschlossen. Gerade in Sachen Schnelligkeit würde S04 gerne noch etwas machen.

Jetzt wird der nächste Kicker beim FC Schalke 04 gehandelt. Laut einem Medienbericht hat der S04 schon ein Angebot unterbreitet. Wilson Isidor von Lokomotive Moskau soll kommen.

FC Schalke 04: Kommt der nächste Angreifer?

Vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt betonte Schalke-Trainer Thomas Reis, dass S04 sich weiterhin intensiv auf dem Transfermarkt umschaut. Die Planstelle des Flügelstürmers ist weiterhin unbesetzt. Tim Skarke galt lange als der Wunschkandidat, die Leihe scheiterte aber am Veto von Union Berlin.

Gesucht wird immer noch ein Spieler für die Außenbahn. Im Idealfall ist er schnell, dribbelstark und schlägt punktgenaue Flanken. Ein Angreifer mit diesem Profil fehlt dem FC Schalke 04 noch im Kader, soll aber im besten Fall in diesem Winter noch kommen.

Wilson Isidor wird beim FC Schalke 04 gehandelt. Foto: IMAGO / ITAR-TASS

Wilson Isidor passt nicht genau in das Profil, könnte aber das Offensivspiel der Schalker beleben. Isidor steht bei Lokomotive Moskau unter Vertrag, ist schnell und dribbelstark. Der 22-Jährige ist Mittelstürmer, spielte in Moskau aber auch schon erfolgreich auf der linken Außenbahn. Im Januar 2022 wechselte Isidor zu Lokomotive Moskau, erzielte dort in 29 Einsätzen elf Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor.

Isidor mit Sonderregel zu S04?

Jetzt soll er vor einer Leihe zum FC Schalke 04 stehen. Laut dem russischen Portal „Sportexpress“ sollen Peter Knäbel und Co. bereits ein Angebot bei Lokomotive Moskau hinterlegt haben.

Theoretisch könnte Isidor von einer Sonderregelung der FIFA Gebrauch machen. Ausländische Spieler, die in der russischen Liga aktiv sind, können ihren Vertrag aussetzen und ablösefrei an einen anderen Verein verliehen werden. Diese Regel nutzte Schalke schon bei der Verpflichtung von Alexander Kral aus.