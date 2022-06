FC Schalke 04: Endlich ist es offiziell! Auf diesen Transfer haben die Fans lange gewartet

In der Jugendakademie von Schalke 04 spielen jedes Jahr aufstrebende Talente. Wir zeigen Dir die besten Spieler, die die Knappenschmiede seit 1999 hervorgebracht hat.

Darauf haben die Fans des FC Schalke 04 lange gewartet! Endlich ist der Transfer von Tom Krauß unter Dach und Fach!

Der defensive Mittelfeld-Mann wird für ein Jahr von Liga-Konkurrent RB Leipzig ausgeliehen. Anschließend besitzt der FC Schalke 04 eine Kaufoption.

FC Schalke 04 gibt langersehnten Transfer bekannt

Lange hat sich der Transfer von Tom Krauß angedeutet, jetzt ist er offiziell. Wie der Bundesliga-Rückkehrer bestätigt, wird der 20-Jährige für ein Jahr von RB Leipzig ausgeliehen. Anschließend hat S04 die Möglichkeit, das Talent fest zu verpflichten.

Krauß spielte zuletzt auf Leihbasis beim 1. FC Nürnberg. In der 2. Bundesliga zeigte er auch gegen Schalke sein Können. Das muss die Verantwortlichen überzeugt haben. Jetzt darf sich der Profi im deutschen Fußballoberhaus beweisen. Auf Schalke bekommt der deutsche U21-Nationalspieler die Rückennummer 6. Wie die Knappen mitteilen, verwandelt sich die Kaufoption in eine Kaufpflicht, sollte Schalke den Klassenerhalt packen.

Auf den Transfer von Tom Krauß haben diee Fans lange gewartet. Foto: IMAGO/Zink

Bisherige Zugänge des FC Schalke 04:

Thomas Ouwejan (2 Mio/AZ Alkmaar)*

Rodrigo Zalazar (1,5 Mio/Eintracht Frankfurt)*

Marvin Pieringer (0,5 Mio/SC Freiburg)*

Leo Greiml (ablösefrei/Rapid Wien)

Ibrahima Cissé (ablösefrei/KAA Gent)

Tobias Mohr (1 Mio/1.FC Heidenheim)

Florent Mollet (0,5 Mio/Montpellier HSC)

Justin Heekeren (180.000/Rot-Weiß Oberhausen)

Dong-gyeong Lee (erneute Leihe/Ulsan Hyundai)

Fabian Krauß (Leihe/RB Leipzig)

*Fest verpflichtet nach Leihe

S04: Krauß ist kein Unbekannter

„Wir freuen uns, dass wir mit Tom Krauß eines der größten deutschen Talente seines Jahrgangs für Schalke 04 gewinnen konnten. Er ist ein zweikampf- und spielstarker zentraler Mittelfeldspieler, besitzt ein gutes Timing und die notwendige Aggressivität in Eins-gegen-eins-Situationen“, erklärt Sportdirektor Rouven Schröder: „Außerdem zeichnet ihn die Kombination aus einer großen Laufleistung und einem für seine Position überdurchschnittlichem Tempo aus. Beides hilft ihm, im letzten Drittel für gefährliche Akzente zu sorgen.“

Neu-S04-Trainer Frank Kramer kennt Krauß seit vielen Jahren: „Tom war in der U18-Nationalmannschaft mein Kapitän und ein ganz wichtiger Spieler. Er erkennt sowohl defensiv als auch offensiv gefährliche Situationen und ist so in der Lage, zu agieren, statt nur zu reagieren. Schon damals war er jemand, der Verantwortung übernimmt und vorangeht. Eigenschaften, die wir für den Kampf um den Klassenerhalt unbedingt brauchen. Ich freue mich, wieder mit ihm zusammen zu arbeiten.“

Auf den Deal haben die Fans seit Tagen gewartet. Rouven Schröder pfeilt also weiter am Schalker-Kader. Krauß ist bereits Neuzugang Nummer zehn für Königsblau. (fp)