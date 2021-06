FC Schalke 04: Nächster Transfer fix! ER ist der neue Mann für die Defensive

Der nächste Neuzugang beim FC Schalke 04 ist fix! Reinhold Ranftl soll die Defensive der Knappen verstärken. Das hat der Verein bereits offiziell verkündet.

Der 29-Jährige füllt eine entscheidende Lücke im Team der Schalker.

FC Schalke 04: Nächster Neuzugang fix!

Ranftl kommt vom österreichischen Klub Linzer ASK. „Reini erfüllt alle Anforderungen, die wir in unseren Systemen an einen rechten Außenverteidiger stellen“, wird Sportdirektor Rouven Schröder in der Vereinsmeldung zitiert.

Reinhold Ranftl kommt vom Linzer ASK. Foto: imago images/GEPA pictures

Für Ranftl ist der Revierklub die erste sportliche Station außerhalb Österreichs. Eine Herausforderung, die den sechsfachen österreichischen Nationalspieler reizt. „Ich hätte den LASK nach sechs wunderbaren Jahren nicht für irgendeinen Club verlassen – aber Schalke, das wollte ich unbedingt machen“, versichert er.

Beim Tabellendritten der österreichischen Bundesliga zählte Ranftl zur absoluten Stammbesetzung. Als rechter Mittelfeldspieler kam er auf drei Torbeteiligungen und vier eigene Treffer in der Liga, dazu fünf Torvorlagen in der Qualifikation und Endrunde der Europa League sowie im Pokal.

Die Knappen planen Ranftl jedoch als Außenverteidiger ein. „Seine Aktionen – mit und ohne Ball – führt er in höchster Intensität aus, kann sich deshalb neben seinen Defensivaufgaben häufig mit scharfen Flanken und eigenen Abschlüssen erfolgreich ins Offensivspiel einbringen“, beschreibt Schröder das Aufgabenprofil des Neuen.

Ranftl ist nach Danny Latza, Simon Terodde, Victor Palsson, Marcin Kaminski und Thomas Ouwejan bereits der sechste Neuzugang der Knappen. Verkäufe der teuren Noch-Schalker wie Amine Harit und Matija Nastasic lassen bisher auf sich warten.

