Holt Schalke DIESES Stürmer-Juwel? Die Konkurrenz ist gewaltig

Wer schießt beim FC Schalke 04 in der kommenden Saison die Tore, die in der zurückliegenden Rückrunde so sehr fehlten?

Finden Guido Burgstaller und Mark Uth zurück zu alter Stärke? Kann Youngster Ahmed Kutucu einen Entwicklungsschritt vollziehen? Oder holt Schalke etwa Verstärkung für den Angriff?

FC Schalke 04 auf der Suche nach Torgefahr

Für die Verpflichtung großer Stars fehlt Schalke das Geld. Die Zeiten, in denen die Königsblauen ihren Fans Top-Neuzugänge wie Klaas-Jan Huntelaar, Jefferson Farfan oder Breel Embolo präsentieren konnten, sind vorerst vorbei.

Schalke muss derzeit auf den eigenen Nachwuchs setzen – und auf junge Talente anderer Clubs. So konnte S04 für die kommende Spielzeit bereits einige hochtalentierte Spieler verpflichten, die zunächst in der Knappenschmiede eingesetzt werden:

Elias Kurt (Mittelfeld/17 Jahre) kommt von Eintracht Frankfurt.

Daniel Rose (Torwart/16) kommt vom FC Everton.

Luca Campanile (Rechtsverteidiger/17) kommt von 1899 Hoffenheim.

Kerim Calhanoglu (Mittelfeld/17) kommt von 1899 Hoffenheim.

Yigal Biruk (Stürmer/18) kommt von den Vancouver Whitecaps.

Schalke an Hoffenheim-Juwel interessiert?

Neben Campanile und Calhanoglu könnte ein weiterer Jugendspieler von 1899 Hoffenheim zu Schalke wechseln. Wie Spox berichtet, soll S04 an Nick Breitenbücher interessiert sein.

Der 17-jährige Flügelstürmer spielte vor der Corona-Krise eine starke Saison in der U17 Bundesliga Süd/Südwest. Für die U17 von Hoffenheim erzielte er in 16 Spielen 13 Treffer und bereitete drei weitere vor.

Es wäre kein Wunder, wenn Schalkes Nachwuchs-Coach Norbert Elgert und seine Kollegen an Breitenbücher interessiert wären. Laut des Berichts müsste Schalke sich im Werben um den deutschen Junioren-Nationalspieler allerdings gegen namhafte Konkurrenz durchsetzen. Auch der FC Liverpool und der FC Chelsea hätten sich demnach schon nach dem Flügelflitzer erkundigt.

In dieser Saison öffnet das Sommer-Transferfenster am 15. Juli und schließt Anfang Oktober. (dhe)