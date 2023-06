In der Sommerpause wird es wieder unzählige Transfergerüchte um Abgänge und Neuzugänge geben. Auch der FC Schalke 04 muss in den kommenden Wochen und Monaten auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga steht beim FC Schalke 04 der nächste Umbruch an. Gerüchte dürften in der Sommerpause fast täglich auftauchen. Geld für hohe Ablösesummen ist nicht vorhanden, deshalb muss der FC Schalke 04 bei seinen Neuzugängen kreativ werden.

FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte

Einige Abgänge hat der FC Schalke 04 schon kurz nach Saisonende verkündet. Nun müssen Neuzugänge her. Die Königsblauen sind gezwungen, den Kader zu verändern, um das Ziel, den direkten Wiederaufstieg, zu schaffen.

Wir behalten bei den Transfer-Plänen des FC Schalke 04 den Überblick und halten alle S04-Fans in unserem Transfer-Blog stets über die neusten Transfergerüchte, feststehende Wechsel und Ablösesummen auf dem Laufenden.

Schalke verkündet nächsten Abgang

Dienstag, 27. Juni, 15.59 Uhr: Schalke gibt auf dem Transfermarkt weiter Gas. Jetzt ist der nächste Verkauf unter Dach und Fach. Ein Leihspieler konnte verkauft werden und spült ordentlich Geld in die Kasse. Hier mehr!

Geldregen dank Leihspieler?

22.35 Uhr: Dank einem Leihspieler des FC Schalke könnten Millionen in die Kasse fließen. Hier alle Infos.

Ranftl verlässt S04 endgültig

13.01 Uhr: Reinhold Ranftl verlässt Schalke endgültig. Nach einem Jahr Leihe zu Austria Wien wechselt er fix zum österreichischen Traditionsklub. Die Details hier.

Bülter-Poker hakt

Sonntag, 25. Juni, 9.18 Uhr: Guten Morgen! Der Poker um Marius Bülter hakt derzeit. Schalke wird ihn wohl abgeben müssen, pocht aber auf eine möglichst hohe Ablöse. Die geforderte Summe will Hoffenheim nicht bezahlen. Kommt es jetzt zur Planänderung? Hier mehr erfahren.

S04 verpflichtet Angreifer

21.45 Uhr: Mit Bryan Lasme hat S04 den vierten Spieler verpflichtet. Der Stürmer stellt bei seiner Verkündung eine Sache klar. Hier mehr dazu.

Talent entscheidet sich gegen S04-Wechsel

Samstag, 24. Juni, 9.40 Uhr: Bitter für S04! Ein Youngster hat sich gegen einen Wechsel zu den Gelsenkirchenern entschieden und geht stattdessen zur Konkurrenz.