In der Sommerpause wird es wieder unzählige Transfergerüchte um Abgänge und Neuzugänge geben. Auch der FC Schalke 04 muss in den kommenden Wochen und Monaten auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga steht beim FC Schalke 04 der nächste Umbruch an. Gerüchte dürften in der Sommerpause fast täglich auftauchen. Geld für hohe Ablösesummen ist nicht vorhanden, deshalb muss der FC Schalke 04 bei seinen Neuzugängen kreativ werden.

FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte

Einige Abgänge hat der FC Schalke 04 schon kurz nach Saisonende verkündet. Nun müssen Neuzugänge her. Die Königsblauen sind gezwungen, den Kader zu verändern, um das Ziel, den direkten Wiederaufstieg, zu schaffen.

Wir behalten bei den Transfer-Plänen des FC Schalke 04 den Überblick und halten alle S04-Fans in unserem Transfer-Blog stets über die neusten Transfergerüchte, feststehende Wechsel und Ablösesummen auf dem Laufenden.

Für den FC Schalke 04 wird es eng

Sonntag, 23. Juli, 11.55 Uhr: S04 würde sehr gerne Michal Karbownik verpflichten. Doch es gibt immer mehr Mitbewerber. Jetzt wird es eng. Hier alle Infos.

Abgang steht bevor – S04 winkt Geldregen

21.33 Uhr: Der S04 darf sich womöglich bald auf ein Geldregen freuen. Ein Profi ist heiß begehrt und könnte den Verein schon in nächster Zeit verlassen. Hier alle Infos.

Deal wackelt – platzt dieser Transfer?

Samstag, 22. Juli, 9.02 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Der FC Schalke 04 will Timo Baumgartl verpflichten, doch noch hakt der Deal. Droht er jetzt sogar zu scheitern?

Wechsel von S04-Star nur noch Formsache

Freitag, 21. Juli, 13.35 Uhr: Der Transfer eines Knappen-Akteurs steht bevor, der Deal ist nur noch eine Frage der Zeit. Er wäre Abgang Nummer zehn in diesem Sommer. Mehr dazu hier!

S04-Talent wechselt zu Ligakonkurrent

Donnerstag, 20. Juli, 18.05 Uhr: Der nächste Abgang des FC Schalke 04 ist. Ein Youngster wechselt innerhalb der 2. Bundesliga. Mehr dazu hier!

Nächster Abgang bei S04?

Dienstag, 18. Juli, 22.19 Uhr: Beim FC Schalke 04 gibt es wohl den nächsten Abgang. Ein Profi könnte den Verein schnell verlassen. Hier mehr dazu.

Zalazar-Ersatz gefunden?

Freitag, 14. Juli, 06.27 Uhr: Rodrigo Zalazar wird den FC Schalke 04 in Richtung Portugal verlassen und einen Nachfolger hat S04 wohl auch schon gefunden. Ziemlich überraschend tauchte ein Name bei Schalke auf. Der Spieler soll schon zum Medizincheck auf Schalke sein. Hier mehr dazu!

Van den Berg kommt nicht zurück

20.07 Uhr: Alles klar! Sepp van den Berg kehrt nach Deutschland zurück. Allerdings nicht zum S04. Bittere Niederlage für Reis – sein Wunschspieler hat sich einen anderen deutschen Klub ausgesucht. Hier alle Infos.

Zalazar geht

15.01 Uhr: Rodrigo Zalazar wird den FC Schalke 04 in diesem Sommer verlassen. Ein Abgang des 23-Jährigen steht kurz bevor. Zalazar zieht es wohl nach Portugal, nur der Medizincheck steht noch aus. Hier alle Einzelheiten!

Gerücht um Top-Talent

Donnerstag, 13. Juli, 06.27 Uhr: Der FC Schalke 04 schickt sich an, ein echtes Mega-Talent nach Gelsenkirchen zu lotsen. Die Königsblauen treten im Wettbieten gegen eine ganze Menge Klubs um Europa an – auch mehrere Bundesligisten sind vertreten. Bekommt S04 dennoch den Zuschlag? Hier alle Infos!