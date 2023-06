FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte: Dieser Wechsel ist für die Fans ein Schlag ins Gesicht

In der Sommerpause wird es wieder unzählige Transfergerüchte um Abgänge und Neuzugänge geben. Auch der FC Schalke 04 muss in den kommenden Wochen und Monaten auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga steht beim FC Schalke 04 der nächste Umbruch an. Gerüchte dürften in der Sommerpause fast täglich auftauchen. Geld für hohe Ablösesummen ist nicht vorhanden, deshalb muss der FC Schalke 04 bei seinen Neuzugängen kreativ werden.

FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte

Einige Abgänge hat der FC Schalke 04 schon kurz nach Saisonende verkündet. Nun müssen Neuzugänge her. Die Königsblauen sind gezwungen, den Kader zu verändern, um das Ziel, den direkten Wiederaufstieg, zu schaffen.

Wir behalten bei den Transfer-Plänen des FC Schalke 04 den Überblick und halten alle S04-Fans in unserem Transfer-Blog stets über die neusten Transfergerüchte, feststehende Wechsel und Ablösesummen auf dem Laufenden.

Star trifft Zukunfts-Entscheidung

18.25 Uhr: Dass Moritz Jenz geht, war bereits klar. Nun hat der S04-Leihstar seine Zukunfts-Entscheidung getroffen. Für viele Fans ist seine Vereinswahl ein Schlag ins Gesicht. Hier alle Infos.

Neuer Name bei S04 im Gespräch

13.45 Uhr: Ein neuer Name taucht im Dunstkreis des FC Schalke 04 auf. Er kickt aktuell noch im Ausland, ist aber in Deutschland zuhause. S04 soll ihn auf dem Zettel haben, doch wie realistisch ist ein Transfer? Hier mehr!

Transfer-Flirt ist jetzt ablösefrei zu haben

Freitag, 16. Juni, 10.12 Uhr: Für den FC Schalke 04 kommt ein hochinteressanter Spieler auf den Markt. Schon im Winter wollte S04 ihn gerne verpflichten, doch ein Transfer kam nicht zustande. Jetzt ist er ablösefrei. Hier die Einzelheiten!

Berater äußert sich zu S04-Flirt

Donnerstag, 15. Juni, 16.09 Uhr: Die schwere Krankheit lässt die Rückkehr von Darko Churlinov zum FC Schalke 04 platzen. Oder etwa nicht? Jetzt spricht sein Berater.

Churlinov-Wechsel geplatzt

20.48 Uhr: Darko Churlinov wird nicht zum FC Schalke zurückkehren. Der Wechsel des Nordmazedoniers zu den Königsblauen ist geplatzt. Der Grund ist leider traurig.

Schalkes Plan mit Skarke

Mittwoch, 14. Juni, 10.58 Uhr: Der FC Schalke 04 würde Tim Skarke gerne halten, wird die Kaufoption bei dem Flügelstürmer aber nicht ziehen. Trotzdem versucht Sportdirektor Andre Hechelmann, einen Transfer über die Bühne zu bringen. Hier die Einzelheiten!

Schalke Top-Favorit bei Zweitliga-Star

22.35 Uhr: Der FC Schalke 04 darf sich berechtigte Hoffnung auf die Verpflichtung eines Zweitliga-Stars machen. Der Spieler will trotz Angeboten aus der Bundesliga unbedingt zu Schalke. Hier die Einzelheiten!

Bülter-Abgang rückt näher

19.05 Uhr: Der FC Schalke 04 muss sich auf einen Abgang von Marius Bülter einstellen. Der Angreifer will wechseln, das bestätigte Sportdirektor Andre Hechelmann jetzt in einer Medienrunde. Wie der aktuelle Stand der Verhandlungen ist, erfährst du hier!

Schalke erzielt Einigung

Dienstag, 13 Juni, 9.55 Uhr: Schalke steht unmittelbar vor einem ganz wichtigen Deal! Bei den Verhandlungen um einen Abgang gibt es eine Einigung – für den S04 springt sogar ein sattes Plus raus. Hier alle Infos.