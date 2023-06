In der Sommerpause wird es wieder unzählige Transfergerüchte um Abgänge und Neuzugänge geben. Auch der FC Schalke 04 muss in den kommenden Wochen und Monaten auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga steht beim FC Schalke 04 der nächste Umbruch an. Gerüchte dürften in der Sommerpause fast täglich auftauchen. Geld für hohe Ablösesummen ist nicht vorhanden, deshalb muss der FC Schalke 04 bei seinen Neuzugängen kreativ werden.

FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte

Einige Abgänge hat der FC Schalke 04 schon kurz nach Saisonende verkündet. Nun müssen Neuzugänge her. Die Königsblauen sind gezwungen, den Kader zu verändern, um das Ziel, den direkten Wiederaufstieg, zu schaffen.

Wir behalten bei den Transfer-Plänen des FC Schalke 04 den Überblick und halten alle S04-Fans in unserem Transfer-Blog stets über die neusten Transfergerüchte, feststehende Wechsel und Ablösesummen auf dem Laufenden.

+++ Transfer-Blog aktualisieren +++

Bülter-Poker hakt

9.18 Uhr: Guten Morgen! Der Poker um Marius Bülter hakt derzeit. Schalke wird ihn wohl abgeben müssen, pocht aber auf eine möglichst hohe Ablöse. Die geforderte Summe will Hoffenheim nicht bezahlen. Kommt es jetzt zur Planänderung? Hier mehr erfahren.

S04 verpflichtet Angreifer

21.45 Uhr: Mit Bryan Lasme hat S04 den vierten Spieler verpflichtet. Der Stürmer stellt bei seiner Verkündung eine Sache klar. Hier mehr dazu.

Talent entscheidet sich gegen S04-Wechsel

Samstag, 24. Juli, 9.40 Uhr: Bitter für S04! Ein Youngster hat sich gegen einen Wechsel zu den Gelsenkirchenern entschieden und geht stattdessen zur Konkurrenz.

Erstes Zalazar-Angebot

23.04 Uhr: Durch Marius Bülter und Rodrigo Zalazar könnte S04 viele Millionen kassieren. Beim Uruguayer gab es wohl auch schon das erste Angebot. Es ist aber fraglich, ob Schalke dieses Angebot annehmen wird (Hier mehr dazu).

FC Schalke 04: Rückkehrer für den Sturm?

Freitag, 23. Juni, 11.51 Uhr: Seit Längerem gilt Darko Churlinov als Rückholkandidat bei den Knappen. Doch nun taucht ein weiterer Ex-Star in der Liste auf. Hier mehr erfahren.

Nächster Neuzugang in der Pipeline

Donnerstag, 22. Juni, 16.35 Uhr: Nach Ron Schallenberg und Paul Seguin steht wohl schon der nächste Neuzugang bereit. Alles ist schon unterschrieben, nur die Verkündung lässt noch auf sich warten. Hier alle Infos.

Lasogga-Hammer beim S04!

Mittwoch, 21. Juni, 17.54 Uhr: Was für ein Hammer! Der FC Schalke 04 nimmt Pierre-Michel Lasogga unter Vertrag. Er kommt für die U23. Hier alle Einzelheiten!

Vertragsdetail lässt Fans ausflippen

22.31 Uhr: Mit Ron Schallenberg hat S04 den ersten Neuzugang verkündet. Dabei sorgt ein Vertragsdetail für Aufsehen. Die königsblauen Anhänger lieben es. Hier mehr dazu.

FC Schalke 04: Erste Neuverpflichtung steht kurz bevor

Montag, 19. Juni, 13.00 Uhr: Der FC Schalke 04 steht vor dem ersten Sommer-Neuzugang. Thomas Reis bekommt seine absolute Wunschlösung für das zentrale Mittelfeld. Mehr Infos gibt es hier!

Chancen dank Verletzung?

Sonntag, 18. Juni, 22.43 Uhr: Die Knappen würden liebend gerne Sepp van den Berg verpflichten. Noch gibt es keine Einigung. Wird nun ausgerechnet eine Verletzung zum Vorteil?

Konkurrenz bei Skarke

Samstag, 17. Juni, 18.18 Uhr: Was wird aus Tim Skarke? Der FC Schalke 04 will den Flügelstürmer gerne halten, hofft bei der Ablösesumme auf ein Entgegenkommen von Union Berlin. Doch jetzt mischt sich ein anderer Klub in den Skarke-Poker ein. Das könnte alles verändern. Hier die Einzelheiten!

Star trifft Zukunfts-Entscheidung

18.25 Uhr: Dass Moritz Jenz geht, war bereits klar. Nun hat der S04-Leihstar seine Zukunfts-Entscheidung getroffen. Für viele Fans ist seine Vereinswahl ein Schlag ins Gesicht. Hier alle Infos.

Neuer Name bei S04 im Gespräch

13.45 Uhr: Ein neuer Name taucht im Dunstkreis des FC Schalke 04 auf. Er kickt aktuell noch im Ausland, ist aber in Deutschland zuhause. S04 soll ihn auf dem Zettel haben, doch wie realistisch ist ein Transfer? Hier mehr!

Transfer-Flirt ist jetzt ablösefrei zu haben

Freitag, 16. Juni, 10.12 Uhr: Für den FC Schalke 04 kommt ein hochinteressanter Spieler auf den Markt. Schon im Winter wollte S04 ihn gerne verpflichten, doch ein Transfer kam nicht zustande. Jetzt ist er ablösefrei. Hier die Einzelheiten!