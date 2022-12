FC Schalke 04: Zweiter Abgang fix – nächstes Talent verlässt S04

Der Jahreswechsel naht und mit ihm die Transferperiode. Schon vor dem 1. Januar macht Peter Knäbel beim FC Schalke 04 Nägel mit Köpfen – zumindest auf der Abgangsseite.

Nach Florian Flick gibt es bereits den zweiten Abgang beim FC Schalke 04. Wieder ist es ein Talent, das bis Saisonende in die zweite Liga ausgeliehen wird. Dabei wirkte der kurz wie der Gewinner des Trainerwechsels.

FC Schalke 04: Nächster Abgang fix

Es war die vielleicht größte Überaschung, die Thomas Reis bei seinem S04-Debüt aus dem Hut zauberte: Acht Spiele in Folge hatte es Kerim Calhanoglu bei Frank Kramer nicht in den Kader geschafft, in Freiburg stand er plötzlich in der Startelf.

Kurz wirkte er wie der Gewinner der Kramer-Entlassung. Doch schon eine Woche später fehlte der 20-Jährige wieder im Aufgebot – und tat es bis zuletzt. Weil er nur noch in der Regionalliga ran durfte, wird er jetzt verliehen.

Kerim Calhanoglu geht nach Sandhausen

Nun ist alles eingetütet: Der kleine Bruder von Inter-Star Hakan Calhanoglu geht für den Rest der Saison zum SV Sandhausen. Das bestätigte der S04 am Samstag. „Wir sind davon überzeugt, dass Kerim regelmäßige Spielzeit in der 2. Bundesliga helfen wird, um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen“, sagt Knäbel. „Während seiner Zeit auf Schalke hat Kerim sein Talent nicht nur in der Knappenschmiede und bei den Profis, sondern auch in den Juniorennationalmannschaften immer wieder gezeigt.“

Eine Kaufoption bekommen die Baden-Württemberger wohl nicht. Verblüffende Ähnlichkeiten zum ersten feststehenden Deal des Winters: Auch Florian Flick, ebenfalls deutscher U-Nationalspieler, geht mangels Einsatzchancen für ein halbes Jahr ohne Kaufoption in die 2. Liga.

Mit Spielpraxis darf Kerim Calhanoglu dann im Sommer einen neuen Anlauf beim FC Schalke 04 nehmen. Klappt es dann wieder nicht, ist auch ein endgültiger Verkauf nicht auszuschließen. Dauerhaft in der U23 zu spielen dürfte für den Mannheimer jedenfalls keine Option sein.

Mehr aktuelle News:

Kerim Calhanoglu war 2020 aus der Jugend der TSG Hoffenheim in die U19 des FC Schalke 04 gewechselt, nur Wochen später zog Trainer Manuel Baum ihn zu den Profis hoch. Im März der Alptraum-Abstiegs-Saison debütierte das Talent bei den S04-Profis. Bislang stehen 18 Einsätze in 1. und 2. Bundesliga für Königsblau zu Buche.