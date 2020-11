FC Schalke 04 will Offensiv-Talent unbedingt – funkt ausgerechnet der Erzrivale dazwischen?

Droht Schalke 04 eine schmerzhafte Transferpleite? Schon im Sommer gab es erste Berichte um ein mögliches Interesse an Youngster Ömer Beyaz seitens der Knappen.

Nun will der FC Schalke 04 offenbar ernst machen. Doch dabei könnte ausgerechnet Erzrivale Borussia Dortmund einen Strich durch die Rechnung machen.

FC Schalke 04: Beyaz soll es ins Ausland ziehen

Bei seinem derzeitigen Verein Fenerbahce Istanbul gilt Ömer Beyaz als absolutes Supertalent. Trotz seiner gerade mal 17 Jahre sorgt der Offensive Mittelfeldspieler für Furore. Mit seinem Können soll er bereits einige Vereine in Europa auf sich aufmerksam gemacht haben.

Das ist Ömer Faruk Beyaz:

Geboren am 29. August 2003 in Istanbul (Türkei)

Seit 2011 für Fenerbahce am Ball

Seit März gehört er zu den Profis

Offensiver Mittelfeldspieler

Gab ab am 7. Juli sein Debüt in der Süper Lig

38 Einsätze für die U15, U16, U17 und U21 der Türkei

In der Türkei gab es schon während der vergangenen Transferperiode erste Berichte, dass auch Schalke unter den Interessenten gewesen sein und Fenerbahce sogar schon kontaktiert haben soll. Dieses Interesse scheint nicht verflogen zu sein.

Zuletzt lief Beyaz in der türkischen U21 auf. Foto: imago images/PA Images

Wie „Sky“ berichtet, wollen die Knappen bei Beyaz weiterhin ihr Glück versuchen. Der Vertrag des Juwels läuft im kommenden Jahr aus, eine Verlängerung ist bisher nicht in Sicht. Darüber hinaus will „Sky“ erfahren haben, dass Bayez selbst einen Wechsel in Ausland wagen will.

Das Problem für Schalke: Neben internationalen Schwergewichten wie dem FC Barcelona soll auch Borussia Dortmund an dem türkischen U21-Nationalspieler dran sein. Droht auf dem Transfermarkt nun ein Revierduell?

Schwarzgelb genießt immerhin seit Jahren den Ruf, die optimale Station für junge Talente zu sein, die den Durchbruch auf der großen Bühne schaffen wollen. Wird das den Knappen am Ende gar zum Verhängnis?

Fenerbahce erteilt Absage

Allen Gerüchten um dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund zum Trotz, will Fenerbahce sein größtes Talent auf keinen Fall hergeben. Schon im Juli hatte das S04-Interesse für Ärger gesorgt.

Sportdirektor Emre Belözogul hat sich nun persönlich zur Zukunft Beyaz‘ geäußert. Demnach plane man langfristig mit dem jungen Spieler und wolle sich in naher Zukunft mit seinem Berater zwecks einer Verlängerung treffen.

„Wir sind bestrebt, die sportliche Zukunft von Ömer Faruk Beyaz zu planen und in ihn zu investieren“, wird Belözogul von „GazeteFutbol“ zitiert. (mh)