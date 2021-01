FC Schalke 04: Wechsel statt Abstiegskampf – suchen gleich zwei Stürmer das Weite?

FC Schalke 04: Bahnen sich zwei Abgänge an?

Gelsenkirchen. Es herrscht so etwas wie Aufbruchsstimmung beim FC Schalke 04. Neuer Trainer, Heimkehr von Sead Kolasinac – und schon am Samstag geht der Spielbetrieb in der Bundesliga weiter.

Doch während sich der FC Schalke 04 mit allem was er hat gegen den Abstieg wehren muss, könnten ausgerechnet zwei Angreifer das Weite suchen. Wie sehr verändert sich der Kader der Knappen noch?

FC Schalke 04: Matondo und Kutucu vor dem Absprung

Während auf Rückkehrer Kolasinac die Hoffnung zurück nach Gelsenkirchen gebracht hat, könnten mit Rabbi Matondo und Ahmed Kutucu gleich zwei Angreifer von S04 die Biege machen. Beide kommen in der laufenden Saison kaum zum Zug.

So berichten „Wales Online“ sowie „Sky Italia“ davon, dass Flügelflitzer Matondo gleich bei mehreren Vereinen auf dem Zettel stehen soll. Neben einigen Klubs aus der Premier League soll auch der italienische Champions-League-Achtelfinalist Atalanta Bergamo ein Auge auf den Waliser geworfen haben.

-------------

Matondos Bilanz 20/21:

Bundesliga: 3 Spiele/0 Tore/0 Vorlagen

DFB-Pokal: Kein Einsatz

------------

Einst kam der 20-Jährige für neun Millionen Euro von Manchester City. Einen ähnlichen Weg wie England-Star Jadon Sancho beim Rivalen BVB konnte er bisher aber nicht einschlagen. Auch wenn Schalke Geld dringend nötig hätte, scheint den Berichten zufolge eine Leihe im Winter am wahrscheinlichsten.

-------------

Kutucus Bilanz 20/21:

Bundesliga: 4 Spiele/0 Tore/0 Vorlagen

DFB-Pokal: 1 Spiel/0 Tore/0Vorlagen

-------------

Matondo kommt in der bisherigen Saison gerade mal auf drei Einsätze in der Bundesliga. Immerhin einmal mehr ran durfte Ahmed Kutucu. Doch auch das Eigengewächs ist unzufrieden, weil er über Kurzeinsätze nicht hinaus kommt.

+++ FC Schalke 04: Begeht Neu-Trainer Gross DAMIT einen Fehler? +++

Am Stürmer sollen die beiden Istanbul Klubs Fenerbahce und Besiktas interessiert sein. Das berichtet „NTVSpor“. Auch im Fall des gebürtigen Gelsenkircheners scheint eine Leihe inklusive Kaufoption möglich.

Schalke muss Finanzen im Auge behalten

Klar ist, dass die Gelsenkirchener weiterhin haushalten müssen. Die Verpflichtung und das Gehalt von Kolasinac dürften ein bisschen gekostet haben, da kämen weitere Gehaltseinsparungen bei anderen Spielern gelegen.

-----------

Weitere Neuigkeiten zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Ausgerechnet Tönnies hat einen Rat – „Verändert das!“

FC Schalke 04 verkündet Kolasinac-Rückkehr – Fans rasten aus: „Es geht wieder aufwärts“

FC Schalke 04 muss bittere Absage einstecken! Diese Optionen bleiben

-----------

Schon im Sommer hatte Schalke 04-Vorstand Jochen Schneider durch Leihen wie von Sebastian Rudy versucht, die Personalkosten herunter zu drücken. (mh)