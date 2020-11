Schalke 04: Agent bestätigt Kontakt! Wird ER Schalkes dringend benötigte Verstärkung?

Gelsenkirchen. Im Kader des FC Schalke 04 mangelt es an Qualität. Doch Geld für große Shopping-Trips im Winter ist auch nur wenig vorhanden. Was tun?

FC Schalke 94: Berater von Brasilien-Talent Vinicius Ventura bestätigt Kontakt

Ein Dilemma, für das es aktuell nur eine Lösung zu geben scheint: Schalke braucht günstige Glücksgriffe. Einen solchen könnten die Knappen nun womöglich in Brasilien entdeckt haben.

Jochen Schneider muss den FC Schalke 04 im Winter dringend personell verstärken. Foto: dpa

Vinicius Ventura Moreira spielt für América-MG in der brasilianischen U20-Meisterschaft. Dort hat der 19-Jährige nun das Interesse von Schalke 04 auf sich gezogen, berichtet das Nachrichtenportal „Super Esportes“ aus Brasilien.

+++ Schalke 04: Gänsehaut-Video! Fans rühren zu Tränen – selbst BVB-Anhänger lässt es nicht kalt +++

Ventura-Berater: „Sie beobachten ihn“

Dem Medium gegenüber bestätigte dessen Venturas Berater nun einen Kontakt zu Schalke. Auch Werder Bremen und Benfica Lissabon sollen bereits einen Draht zu ihm aufgebaut haben: „Sie beobachten den Spieler.“

-------------------------------

Mehr Schalke-News:

Schalke-Fans wenden sich in Brief mit drastischen Worten ans Team – „Können nicht mehr still mit ansehen, wie ihr unseren Verein in den Exitus treibt!“

Schalke gehen die Angreifer aus: Nach Ibisevic-Rauswurf und Paciencia-Verletzung fehlt auch ER im Training

-------------------------------

„Im Februar läuft sein Vertrag aus, sodass er schon jetzt einen Vorvertrag unterschreiben kann“, zitiert „Super Esportes“ Agent Diego Alonso. Ablöse dürfte das Talent dementsprechend nicht kosten.

Vinicius Ventura

Vinicius Ventura kann im Februar ablösefrei wechseln

Das Junioren-Turnier befindet sich derzeit in seiner finalen Phase, fünf Spieltage stehen noch an. Sieben Auftritte hat Vinicius Ventura dort für America-MG gehabt, zuvor war er leihweise für den Ituano FC beim Junior-Cup in Sao Paulo im Einsatz.

+++ Schalke 04: Jochen Schneider mit radikaler Ansage – „Wir haben es verdient, auf die Fresse zu kriegen“ +++

------------------------------

Das ist Vinicius Ventura:

Voller Name Vinicius Ventura Moreira

Geboren am 18. Dezmeber 2000 in Brasilien (19 Jahre)

Position: Linker Verteidiger

Bisherige Vereine: Democrata, Ituano FC (Leihe), America-MG

------------------------------

Als Linksverteidiger könnte Ventura dem Kader des FC Schalke 04 sehr gut tun.

Bastian Oczipka steht dort erneut nach mehreren schwachen Auftritten in der Kritik – sein einziger Konkurrent Hamza Mendyl hat noch keine Liga-Minute auf dem Konto und stand an den letzten beiden Spieltagen nicht einmal mehr im Kader.

Bastian Oczipka wackelt. Foto: firo Sportphoto/Jürgen Fromme

Ersetzt Calhanoglu Oczipka?

Nun ist Oczipka sogar angeschlagen und für das Spiel in Gladbach fraglich. Jüngst berief Trainer Manuel Baum vielleicht auch deshalb das 18-jährige Talent Kerim Calhanoglu zu den Profis. Der eigentlich im Mittelfeld beheimatete U19-Nationalspieler kann auch auf der linken Abwehrseite agieren.