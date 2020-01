FC Schalke 04 droht Transfer-Debakel – diese Leistungsträger sind im Sommer ablösefrei

Gelsenkirchen. Beim FC Schalke 04 hat es in den letzten Jahren regelrecht Tradition. Regelmäßig musste Königsblau Topspieler ablösefrei ziehen lassen. Besonders schmerzhaft: Viele Eigengewächse aus der Knappenschmiede, wie etwa Joel Matip, Max Meyer und Sead Kolasinac oder auch Publikumsliebling Leon Goretzka kehrten Gelsenkirchen den Rücken.

Zuletzt mussten die Fans des FC Schalke 04 mit ansehen, wie die Bayern erneut in Gelsenkirchen wilderten und sich Kapitän Alexander Nübel ablösefrei schnappten. Jetzt droht der nächste Tiefschlag für die S04-Fans. Denn im Sommer laufen erneut mehrere Arbeitspapiere aus.

FC Schalke 04: Diese Verträge laufen aus

Sportvorstand Jochen Schneider hat in den kommenden Monaten alle Hände voll zu tun. Nicht nur endet dann die Leihe von Jonjoe Kenny (22) vom FC Everton, der sich ohne Anpassungsschwierigkeiten in die Stammelf gespielt hat.

Weil Schalke sich keine Kaufoption sichern konnte, gilt seine Rückkehr in die Premier League als sicher. Die Fans müssen allerdings auch um drei andere Startelf-Kandidaten bangen. Denn auch die Verträge von Benjamin Stambouli (29), Bastian Oczipka (30) und Daniel Caligiuiri (31) enden im Sommer.

Bleiben sie dem FC Schalke 04 erhalten? Bastian Oczipka und Daniel Caligiuri. Foto: imago images / Moritz Müller

Lässt Schalke Daniel Caligiuri zappeln?

Bei Daniel Caligiuri ist der Fall klar. Zwar melden immer wieder Topclubs aus Italien oder der Bundesliga Interesse am Deutschitaliener an. Doch der rechte Flügelspieler hat zuletzt immer wieder betont, dass er sich in Gelsenkirchen wohl fühlt.

Doch bisher konnten sich Verein und Spieler noch auf keine Vertragsverlängerung einigen. Gleiches gilt für die anderen beiden erfahrenen Profis, deren Verträge auslaufen.

Darum hakt es bei den Verhandlungen

Zum Stand der Verhandlungen gibt Jochen Schneider jedoch keine Wasserstandsmeldung. Den entscheidenden Knackpunkt der Verhandlungen verrät jedoch Trainer David Wagner gegenüber der „WAZ“: „Ab einem gewissen Alter geht es bei jedem Spieler und beim Verein natürlich auch darum: Wie lang ist dieser Vertrag?“

In zwei anderen Fällen machte der Schalker Sportvorstand bereits in der Hinserie Nägel mit Köpfen.

Der FC Schalke 04 hofft auf eine Initialwirkung der Vertragsverlängerung von Amine Harit. Foto: imago images/RHR-Foto

So konnten sich die S04-Fans bereits über die Vertragsverlängerung von Amine Harit (22) und Weston McKennie (21) freuen.

Hat Alexander Nübel sich verzockt?

Im Tauziehen um Alexander Nübel zogen die Knappen hingegen bekanntlich den Kürzeren. Wie düster die Zukunft des ehemaligen Schalker Kapitäns bei den Bayern aussieht, erfährst du hier >>> (ak)