FC Schalke 04: Fan-Traum wohl endgültig geplatzt – Hammer-Rückkehr kein Thema

Mit schmerzhaften Abgängen hat man sich als Fran des FC Schalke 04 inzwischen arrangiert. Die finanzielle Situation lässt es nicht anders zu: Jahr für Jahr müssen die größten Juwele und die besten Spieler zu Geld gemacht werden. So war es auch bei Keke Topp – doch der wurde mit seinem Wechsel in die Bundesliga bis heute nicht glücklich.

Bei Werder Bremen verkommt das einstige S04-Talent zum Bankwärmer, immer konkreter werden Abschiedsgerüchte vom Osterdeich. Auch der FC Schalke 04 erkundigte sich nach Chancen auf eine Rückkehr – und machte seine Fans damit wuschig. Nun scheint aber klar: Dazu wird es nicht kommen.

Keine Topp-Rückkehr zum FC Schalke 04

Die Defensive hat Miron Muslic in seinen ersten Monaten als königsblauer Coach eindrucksvoll stabilisiert. Im Vorwärtsgang hakt es aber weiterhin. Sortiert man die Tabelle der 2. Bundesliga nach geschossenen Toren, ist Schalke plötzlich nicht mehr Zweiter, sondern Zehnter. Nur Moussa Sylla und Kenan Karaman (vom Punkt) erweisen sich bislang als treffsicher. Wie gut würde da ein Keke Topp tun.

Das Gerücht über ein S04-Bemühen um eine Rückkehr schlug zuletzt große Wellen. Doch offenbar war es ziemlich aufgebauscht. Laut Sky-Experte Dirk große Schlarmann war und ist es nämlich gar kein Thema, dass der Stürmer ans Berger Feld zurückkehrt.

Gerücht wurde aufgebauscht

Richtig ist: Keke Topp hat in Bremen keine einfache Situation. Ein einziger Startelf-Einsatz steht seit dem Wechsel im Sommer 2024 zu Buche. Zuletzt wurde er auch immer seltener eingewechselt, schmorte stattdessen oft ganz auf der Bank. Logischerweise schaut sich der 21-Jährige in dieser unbefriedigenden Lage nach rechts und links um (hier mehr).

Aber: Lediglich eine lose Schalke-Anfrage hat es nach Sky-Informationen bislang gegeben. Die stammt vom Sommer und wurde nie weiter intensiviert. „Mehr ist nicht passiert – und das hat Schalke mit ganz vielen anderen Spielern auch gemacht. Genauso wie viele andere Klubs bei Keke Topp angefragt haben.“

Es habe nie einen intensiven Kontakt gegeben. Der Anspruch des Stürmers sei darüber hinaus auch, in der Bundesliga zu bleiben. Viel Tamtam um nichts offenbar. Eine Topp-Rückkehr zum FC Schalke 04 wird es wohl nicht geben.