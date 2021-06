Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

FC Schalke 04: Dickes Problem in den Griff bekommen? Diese Worte lassen die Fans hoffen

Ganz Europa schaut auf die EM 2021, beim FC Schalke 04 richtet man den Blick nun aber schon voll auf die kommende Saison.

Bereits in dieser Woche ist der FC Schalke 04 in die Vorbereitung gestartet. Ein großes Problem könnte S04 dabei in den Griff bekommen, eine Aussage macht Hoffnung.

Bekommt Grammozis dieses Problem bei S04 in den Griff? Foto: imago images/Team 2

FC Schalke 04: Endlich fitte Stars bei S04?

Neben fehlender spielerischer Klasse hatte der FC Schalke 04 in der Abstiegssaison in erster Linie ein Problem: die Fitness. Immer wieder wurde der Fitnesszustand der Schalker Stars bemängelt. Daraus resultierten zahlreiche Verletzungen.

In der kommenden Spielzeit soll sich das endlich ändern. Der erste Eindruck beim obligatorischen Leistungstest vor der Saisonvorbereitung soll sehr ordentlich gewesen sein.

-------------------------

Schalkes Saisonvorbereitung:

Trainingsstart: 17. Juni

Trainingslager in Mittersill: 29. Juni bis 10. Juni

Erster Spieltag 2. Bundesliga: 23. Juli – 25. Juli

Erste DFB-Pokal-Runde: 6. August – 9. August

------------------------

Laut Mannschaftsarzt Dr. Patrick Ingelfinger habe sich das Team an die individuellen Trainingsprogramme in der spielfreien Zeit gehalten. „Die Jungs, die ich bislang schon gesehen habe, waren extrem fleißig und sind topfit in Gelsenkirchen angekommen“, wird Ingelfinger auf der Vereinshomepage zitiert.

Beim FC Schalke 04 geht es wieder los. (Archivbild) Foto: Karsten Rabas/Pool via TEAM2sportphoto

Für die ersten Tests war Schalke 04 zu Besuch im neuen sportmedizinischen Institut von „medicos.AufSchalke“. Es wurde geprüft, ob alle Spieler „fit, belastbar und hundertprozentig einsatzfähig“ sind.

-----------------------

Weitere Neuigkeiten zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Jetzt ist es offiziell! Vertrag mit Sebastian Rudy aufgelöst – doch eine Frage bleibt

Schalke-Finanzchefin gewährt tiefe Einblick: DAS war unser großer Fehler!

FC Schalke 04 überrascht mit Hammer Comeback! Fans aus dem Häusschen – „Ich liebe euch“

-----------------------

Zum ersten Mal auf den Platz geht es für die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis am Donnerstag. Der Coach bittet um 15 Uhr zum ersten Training im Parkstadion. Zuschauer sind zugelassen, die Tickets wurden verlost. Den Terminplan von S04 findest du hier! (fs)