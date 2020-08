FC Schalke 04: Neues Gesicht im Training – wer ist der Unbekannte?

Gelsenkirchen. Das Trainingslager des FC Schalke 04 im beschaulichen Herzlake sorgte für Aufsehen bei den Fans. 28 Spieler hat David Wagner mit auf den Trip nach Niedersachsen genommen.

Mit einer Personalie des FC Schalke 04 überraschte der Übungsleiter die Fans. Mit ihm hatten die wenigsten gerechnet.

FC Schalke 04: U23-Spieler darf Profi-Luft schnuppern

Am Freitag begab sich der FC Schalke 04 auf den Weg ins Trainingslager nach Herzlake. Dort sollten in drei Tagen erste Grundlagen gelegt, sowie der Fitness-Level der Spieler getestet werden. Zum Abschluss wartete auf die Spieler der Knappen am Sonntag das erste Vorbereitungsspiel gegen den VfL Osnabrück.

Einer der sich sehr über das Wochenende in Herzlake freuen dirfte, ist Mika Hanraths. Der 21-Jährige war erst in diesem Sommer zu den Königsblauen gewechselt, dort aber für die U23 eingeplant gewesen. Nun durfte er schneller als erwartet Luft bei den Profis schnuppern. Er ergänzte den rund 28-köpfigen Kader, den Wagner ins Kurztrainingslager berief.

Mika Hanraths darf bei den Profis mittrainieren. Foto: imago images/RHR-Foto

Schalke-Neuzugang: Hanraths kam aus Gladbach

Hanraths ist in der Innenverteidigung zu Hause, kann aber auch die Position des Rechtsverteidigers bekleiden. Schalke holte ihn im Juli ablösefrei von der zweiten Mannschaft Borussia Mönchengladbachs. Dort absolvierte er in der vergangenen Saison 17 Partien und konnte sogar einen Treffer verzeichnen.

+++ FC Schalke 04: DIESER Ex-S04-Star kehrt in die Veltins Arena zurück +++

Während es für Hanraths also das erste Profi-Abenteuer seiner Karriere ist, freuten sich die Fans von S04 besonders über ein anderes Gesicht. Denn auch Benjamin Stambouli war nach seiner Vertragsverlängerung wieder mit von der Partie.

Schalke 04: Stamboulis Verbleib erfreut Fans

Die Verhandlungen mit dem Franzosen, dessen Vertrag ursprünglich Ende Juni ausgelaufen war, zogen sich über mehrere Wochen. Stambouli ist wegen seiner Art und seinem vollen Einsatz für den Verein ein absoluter Fan-Liebling.

Auch deshalb werden die Verantwortlichen alles daran gesetzt haben, Stambouli zu halten. Eine Identifikationsfigur in der aktuellen Lage tut dem FC Schalke 04 sicherlich gut. Alle Hintergründe zu der Vertragsverlängerung liest du hier >>

Schalke testet gegen Osnabrück

Am Sonntag absolvierten die Schalker ihr erstes Testspiel. Gegen den VfL Osnabrück zeigten die Knappen eine souveräne Leistung und gewannen mit 5:1. Alle Highlights der Partie gibt es zum Nachlesen in unserem Live-Ticker >>>