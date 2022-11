FC Schalke 04 gibt Plan bekannt – die Fans dürfte es freuen

Der FC Schalke 04 bereitet sich in der Türkei auf die zweite Saisonhälfte in der Bundesliga vor. Das gab der Verein am Dienstagnachmittag (15. November) bekannt.

Für die Fans gab es dazu noch eine ganz besondere Nachricht: Der FC Schalke 04 wird ein Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg bestreiten. Die Anhänger beider Mannschaften verbindet eine enge Freundschaft.

FC Schalke 04: Trainingslager in der Türkei

Kurz nach dem Jahreswechsel wird der FC Schalke 04 die Reise ins Trainingslager nach Belek antreten. Trainer Thomas Reis und sein Team bereiten sich vom 02. Januar bis zum 11. Januar 2023 auf die Rückserie vor.

Schalke wird im Hotel Titanic Deluxe an der türkischen Rivera untergebracht. Dort wollte S04 schon im Januar 2022 sein Trainingslager abhalten, musste die Reise aber aufgrund der damals herrschenden Corona-Lage absagen.

Für die Fans, die der Mannschaft in die Türkei folgen, hat der Klub ein echtes Highlight parat. Am 10. November (Anpfiff: 15.30 Uhr) trifft der FC Schalke 04 dort auf den 1. FC Nürnberg. Beide Fan-Gemeinden verbindet schon seit Jahren eine enge Freundschaft.

Welche Bedeutung die Klubs füreinander haben, macht der FC Schalke 04 in einem Beitrag bei Twitter deutlich: Dort strich S04 das Wort „Testspiel“ durch und machte daraus „Freundschaftsspiel“. Dazu schreib Königsblau noch ein rotes und eine blaues Herz.

Zwei Testspiele im Dezember

Am 9. Dezember (19 Uhr) trifft der FC Schalke 04 auf Rapid Wien und Ex-Spieler Guido Burgstaller. In einem weiteren Testspiel am 22. Dezember (19 Uhr) heißt der Gegner VfL Osnabrück.

In der Bundesliga geht es für den FC Schalke 04 am 21. Januar. Am 16. Spieltag sind die Königsblauen zu Gast bei Eintracht Frankfurt. Nur drei Tage später am Dienstag den 24. Januar empfängt Schalke dann im letzten Spiel der Hinrunde RB Leipzig in der heimischen Veltins Arena.