Es hatte sich angedeutet: Schalke lässt es alle wissen

Elf Spiele sind in der zweiten Bundesliga bereits gespielt. Für den FC Schalke 04 folgt am kommenden Samstag gegen die SV Elversberg schon das nächste wichtige Duell. Bei einem Sieg kann sich das Team von Miron Muslic noch einmal richtig oben festigen.

Denn der Start in die Saison war bisher herausragend – auch wenn es im Pokal gegen die SV Darmstadt (0:4) und zuletzt in der Liga gegen den Karlsruher SC (1:2) kleine Dämpfer gab. Jetzt gilt es für S04, die starke Form auch über den Winter zu halten. Doch plötzlich kommt es genau jetzt zu großen Veränderungen.

Endspurt bis zur Winterpause

Sechs Spiele sind es nur bis zur Winterpause – und auch bis zum Ende der Hinrunde. Für den FC Schalke heißt es, die restlichen Kräfte zu mobilisieren und bis dahin so viele Punkte wie möglich zu sammeln – mit dem Ziel, beruhigt in die Winterpause zu gehen. Die Spieler und der Staff werden über die Feiertage dann einen kurzen Urlaub genießen, bevor die zweiwöchige Vorbereitung beginnt.

Üblicherweise heißt es dann: Trainingslager im Süden. 2023 und 2025 waren die Schalker im türkischen Belek in der Nähe von Antalya, während es 2024 für die Königsblauen ins portugiesische Albufeira ging. In diesem Winter sieht aber alles anders aus: Das Trainingslager fällt flach!

Trainingslager fällt flach

Der FC Schalke teilte dies auf offiziellem Wege mit. „Aus terminlichen Gründen verzichten die Königsblauen in der Winterpause auf ein Trainingslager im Süden“, heißt es seitens des Klubs. Klar ist: Die Zeit für ein Trainingslager wäre tatsächlich knapp geworden. Durch die An- und Abreise würde S04 bereits einige Tage verlieren, die eigentlich fürs Training genutzt werden könnten – das ist es Muslic wohl nicht wert.

Ein Trainingslager wird außerdem schnell kostenintensiv. Ein Ausfall wird vermutlich auch den Finanzen des Vereins guttun. Für passionierte Fans, die bei solcher Gelegenheit gerne mitreisen und den FC Schalke selbst im Süden begleiten, ist das natürlich eine schlechte Nachricht. Doch Muslic setzt voll auf das Sportliche – und es scheint, als sehe er eine intensive Vorbereitung in Gelsenkirchen einfach als sinnvoller an.