Schalke 04: Mega-Zoff & Trainingsabbruch! S04-Krise eskaliert

Mega-Zoff bei Schalke 04!

Einem Bericht zufolge ist es im Training bei Schalke 04 zu einer größeren Auseinandersetzung gekommen. Die Einheit musste danach abgebrochen werden.

Schalke 04: Heftiger Streit im Training?

Der Pay-TV-Sender Sky berichtet, dass Co-Trainer Naldo bei einer Ansprache laut geworden sein soll. Dabei soll er dann mit Stürmer Vedad Ibisevic aneinander geraten sein. Nur mit großer Mühe habe man die Streithähne trennen können. Das Training wurde in der Folge abgebrochen.

Der Verein hat den Vorfall bislang weder bestätigt, noch kommentiert. Allerdings ist klar: Bei Schalke 04 liegen nach der erneuten Niederlage die Nerven blank!

Am Samstag hatte Königsblau mit 0:2 gegen den VfL Wolfsburg verloren und war dabei wieder weit weg vom ersten Sieg der Saison. Weil Mainz 3:1 gegen Freiburg gewann, rutschte Schalke nun sogar ans Tabellenende.

Angreifer Mark Uth hatte seinem Frust bereits freien Lauf gelassen: „Ich bin so bedient, das können Sie sich gar nicht vorstellen“, sagte der Stürmer nach dem Abpfiff am „Sky“-Mikrofon. „Es ist so traurig, hier jedes Mal aufzudribbeln und einfach machtlos Fußball zu spielen. Wir werden hergespielt.“

Uth: „Der Trainer ist das ärmste Schwein“

Weiter sagte er: „Das ist keine Aufgabe! Aufgabe ist Blödsinn, aber ich bin momentan einfach so bedient und so sauer. Ich könnte nur noch in die Kabine und einfach nur weinen.“

Trainer Manuel Baum nahm er dabei klar in Schutz: „Ich sag ganz ehrlich: Der Trainer ist im Endeffekt das ärmste Schwein bei uns.“

Nach saisonübergreifend nun 24 Spielen in der Bundesliga ohne Sieg hat die Krise beim FC Schalke 04 offenbar ihren nächsten Höhepunkt erreicht. (fs)