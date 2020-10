FC Schalke 04: Baum erklärt sich nach DIESER überraschenden Entscheidung – „Das wird richtig spannend“

Beim FC Schalke 04 erklärt Manuel Baum seine ungewöhnliche Entscheidung, den U17-Cheftrainer Onur Cinel in sein Funktionsteam zu holen.

Gelsenkirchen. Auf dem Weg zurück aus dem tiefen Tal spielt beim FC Schalke 04 die Knappenschmiede eine zentrale Rolle.

Die erfolgreiche und bekannte Talentschule des FC Schalke 04 war natürlich auch Manuel Baum bereits vor seinem S04-Engagement bekannt. Doch er will mehr aus der Knappenschmiede herausholen.

FC Schalke 04: Manuel Baum erklärt seinen ungewöhnlichen Schritt

Deshalb traf Baum bereits kurz nach seiner Ankunft am Berger Feld eine ungewöhnliche Entscheidung: Er zog mit Onur Cinel den amtierenden U17-Cheftrainer zu den Profis hoch und machte ihn (vorübergehend?) zu seinem Assistenten.

Kurz nach seiner Amtseinführung als Cheftrainer des FC Schalke 04 zog Manuel Baum U17-Coach Onur Cinel zu den Profis hoch. Foto: imago images/Rene Traut

Nun erklärt der königsblaue Chefcoach seine Gedanken dahinter.

„Für mich ist Nachwuchs extrem wichtig“, so Baum. „Die Knappenschmiede ist dabei ein ganz bekannter und großer Name. Jeder weiß, welche Spieler hier aus dem Nachwuchs schon herausgekommen sind.“

„Ich sehe sehr viel Potenzial hier im Nachwuchs“, sagt Baum, meint damit aber eben nicht nur die talentierten Spieler. „Ein zweiter Bereich im Nachwuchs, den ich eben auch sehr spannend finde, sind die Trainer. Deshalb haben wir mit dem Onur einen Jugendtrainer hochgezogen.“

Manuel Baum: „Knappenschmiede nicht nur auf die Spieler reduzieren“

„Man sollte die Knappenschmiede nicht nur auf die Spieler reduzieren. Es wird richtig spannend, da mal gute Trainer zu entwickeln.“

Arbeitet Manuel Baum etwa daran, sich seine eigene Konkurrenz zu schaffen? Nein, vielmehr ist es logisch, die Trainer mit einzubeziehen, die die Leistungsträger von morgen bereits über Jahre begleitet haben.

Gerade beim FC Schalke 04, der schon immer – und coronabedingt in Zukunft noch mehr – auf seine eigene Jugend setzt.

Trainer Manuel Baum krempelt den FC Schalke um. Foto: imago images/Team 2

Schalke trifft auf Union Berlin

Am Sonntag wird das Trainergespann in Berlin an der Seitenlinie stehen. Die Schalker treffen auf Union. Ob es den Königsblauen gelingt, die Horror-Serie endlich zu brechen, erfährst du bei uns im Live-Ticker >>>