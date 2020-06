FC Schalke 04: Erste Krisen-Konsequenzen! Zwei Trainer entlassen

Der FC Schalke 04 hat die ersten Konsequenzen der schweren sportlichen Krise gezogen.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge trennte der FC Schalke 04 sich von zwei Kräften aus dem Trainerteam.

FC Schalke 04 entlässt Trainer

Demnach hätte es die beiden Athletik- und Konditionstrainer Bob Schoos und Klaus Luisser getroffen, berichten Sky und Sport1. Damit reagiert Schalke auf den schlechten Fitnesszustand einiger Spieler, was womöglich zu der großen Verletzten-Misere geführt haben könnte.

Künftig soll Werner Leuthard den Posten des Fitnesstrainers übernehmen. Der 58-Jährige hatte diese Aufgabe auf Schalke bereits unter Felix Magath ausgefüllt.

Schalke und die Verletzten-Misere

Schalke will seine schlimme Verletzten-Misere im Sommer genau analysieren. Trainer David Wagner sagte bereits: „Dieses Problem beschäftigt uns seit Februar. Aber auch in der vorigen Saison haben wir uns schon damit beschäftigt. Das werden wir nach der Saison sicher auf den Prüfstand stellen.“

-----------------

Schalke-Top-News:

-----------------

Die Horror-Rückrunde des FC Schalke

Schalke spielte eine historisch schlechte Rückrunde. Nach dem 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach zum Auftakt gewann S04 keines der 15 folgenden Spiele.

Dadurch rutschten die Königsblauen von Rang 5 auf Platz 11 ab. Während die Schalker Fans im Winter noch von der Champions League träumten, rückte mittlerweile sogar die Europa League in weite Ferne.

Schalke in finanziellen Schwierigkeiten

Während der Corona-Krise wurde zudem offensichtlich, in welchen enormen finanziellen Schwierigkeiten die Schalker stecken. Sportvorstand Jochen Schneider und seine Kollegen stellten klar, dass die Fans in naher Zukunft keine Mega-Transfers erwarten können. Stattdessen wird S04 künftig verstärkt auf die eigene Jugend sowie auf die Verpflichtung junger Talente setzen.

Wut gegen Tönnies und Co.

Im Fanlager wächst derweil die Wut auf Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies und den Rest der Club-Spitze. Am Samstag demonstrieren Fans vor der Arena gegen die Vereinsführung.

Wie geht es für Wagner weiter?

Auch Trainer David Wagner geriet wegen der sportlichen Krise massiv in die Kritik. Jochen Schneider und Co. stellten sich jedoch immer wieder vor den Coach, der nach jetzigem Stand auch in der kommenden Saison auf der königsblauen Bank sitzen wird.