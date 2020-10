Schalke 04: Manuel Baum verrät – darum ist Naldo WIRKLICH sein Co-Trainer

Gelsenkirchen. Die Entscheidung von Schalke 04, Naldo in den Trainerstab zu holen, überraschte viele. Den Ex-S04-Kicker hat kaum jemand auf dem Schirm, doch Sportvorstand Jochen Schneider zauberte den brasilianischen Sonnenschein aus dem Hut.

Warum Schalke 04 Naldo wirklich mit an Bord geholt hat und was Manuel Baum von der Entscheidung hält, hat der Chefcoach jetzt verraten.

Schalke 04: Naldo-Idee stammt von Schneider

Ein typischer Co-Trainer ist Naldo eigentlich nicht. Erst Anfang des Jahres hatte die AS Monaco den Vertrag mit Naldo aufgelöst. Bis dahin war er noch Fußball-Profi. Ein halbes Jahr später hat er nun die Seiten gewechselt und steht im Trainerstab von Schalke 04.

Trotz Größenunterschied verstehen sie sich blendend: Naldo und Manuel Baum. Foto: imago images/Revierfoto

Doch wie kam es überhaupt dazu? Wirklich gut kannte Trainer Manuel Baum seinen neuen Assistenten vorher nicht. Er habe ihn bei seiner Zeit bei Sky oder als Trainer vom FC Augsburg hin und wieder gesehen. Trotzdem nahm er ein gutes Gefühl von den Begegnungen mit. „Dort wo Naldo ist, geht die Sonne auf. Er bringt immer ein positives Gefühl mit rein“, berichtet Baum bei Schalke-TV.

Die Idee stammt allerdings von Sportchef Jochen Schneider. Baum hatte sofort Gefallen an der Sache.

--------------------

Mehr News zu Schalke:

Horror-Szenario! Droht den Knappen der komplette Ausverkauf?

Corona-Schock bei Weston McKennie! Ex-Schalker positiv getestet

DIESE Aktion bereut Jobst zutiefst – „verheerendes Bild“

--------------------

DESHALB holte Schalke Naldo mit an Bord

„Er hat eine Schalker Vergangenheit. Er weiß, wie der Verein tickt. Er weiß, was die Fans wollen. Er kennt viele Spieler in- und auswendig. Er trägt das Herz am richtigen Fleck“, begründet Baum die Entscheidung, Naldo ins Trainerteam zu holen.

Naldo sorge in der Kabine für gute Laune. Er sei da, wenn es mal schlecht ist und bilde das Bindeglied zwischen Trainerstab und Mannschaft. Er schenke dem Team „Energie“. „Das ist unfassbar wertvoll“, meint Baum.

+++ FC Schalke 04 kriegt fettes Lob für diese Verpflichtung – „Das passt auf jeden Fall!“ +++

Alle anderen Mitarbeiter des Trainerteams hat Manuel Baum behalten. „Ich finde es ganz wichtig, den Leuten eine Chance zu geben“, erklärt Baum. Trainer Quirin Löppert, Werner Leuthardt oder auch Sascha Schlumberger hätten viel Qualität.