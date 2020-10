FC Schalke 04: Irrer Vergleich – DAS verlangt Baum von seinen Spielern

Seit rund eineinhalb Wochen ist Manuel Baum nun Trainer beim FC Schalke 04. Nach dem katastrophalen Debüt gegen RB Leipzig (0:4) feierte Baum im Testspiel den ersten Erfolg.

Nach dem 5:1-Erfolg gegen den SC Paderborn gab es vor allem viel Lob für den Dreifachtorschützen Mark Uth. Zudem zog Schalke-Trainer Manuel Baum einen irren Vergleich

.

FC Schalke 04: Trainer Manuel Baum verlangt DAS von seinen Spielern. Foto: imago images/RHR-Foto

FC Schalke 04: Uth bekommt ein Sonderlob

Bei Trainer David Wagner hatte Mark Uth keine Chance. Der Angreifer kam unter dem alten Chefcoach kaum zum Einsatz, wurde sogar für ein halbes Jahr an den 1. FC Köln verliehen. Dort zeigte er dann wieder seine Qualitäten, auf die Trainer Manuel Baum jetzt auch setzt.

Mit drei Treffern gegen den SC Paderborn und einer außergewöhnlichen Leistung machte sich Uth für seinen Trainer unverzichtbar. „Mark ist ein Führungsspieler, kann gut Strategien umsetzen und ist enorm kreativ“, lobte Baum in der „Bild“.

+++ FC Schalke 04: Best Buddys? Cristiano Ronaldo gibt McKennie DIESEN Spitznamen +++

Baum zieht irren Vergleich

Vor allem eine Eigenschaft imponiert dem 41-Jährigen. Dazu zog er einen irren Vergleich: „Viele Spieler setzen nur das um, was der Trainer vorgibt. Aber wenn ich an einer roten Ampel stehe und sehe, dass mir hinten gleich einer drauffährt, fahre ich trotzdem über die rote Ampel – obwohl es verboten ist. Solche Spieler brauchst du“, so Baum in der "Bild".

Baum fordert also im Klartext von seinen Spielern, dass sie mitdenken. Sie sollen zwar die Vorgaben des Trainers umsetzen, doch wenn es eine Situation verlangt, sollen sie weiterdenken und eigenständige Entscheidungen treffen.

Beim FC Schalke 04 war die Stimmung nach dem Test gegen Paderborn hervorragend. Foto: imago images/RHR-Foto

Erfolgserlebnisse beim FC Schalke

Der Testspiel-Sieg gegen den SC Paderborn hat dem FC Schalke sichtlich gut getan. „Man hat das Gefühl: Nach dem Spiel sind die Spieler vom Platz gegangen und haben wieder ein Lächeln auf dem Gesicht“, beobachtete Baum.

Baums Taktik geht bislang auf. Er hatte bei seiner Antritts-PK angekündigt, dass er die Mannschaft mit kleinen Erfolgserlebnissen aufbauen will. Das hat er mit dem Sieg gegen Paderborn geschafft. Jetzt muss es das Team nur noch in der Bundesliga umsetzen. (fs)