FC Schalke 04: Baum warnt – „Dann wird es wirklich gefährlich“

Foto: Groothuis/Witters/Pool via Neundorf/Kirchner-Media

Der FC Schalke 04 muss Woche für Woche die Rückschläge zurückstecken. Das letzte Erfolgserlebnis ist eine Ewigkeit her.

Trainer Manuel Baum versucht seine Truppe jede Woche neu zu motivieren, doch der Coach von Schalke 04 sieht eine Gefahr.

Schalke-Trainer Baum: Man darf den glauben nicht verlieren

Mit 1:4 und ohne Punkte verließ der FC Schalke 04 vergangene Woche den Borussia-Park. Die Gefühlsage beschreibt Trainer Manuel Baum danach so: „Man ist traurig, verärgert und lässt den Kopf ein bisschen hängen.“

Baum meint: „Das aller Wichtigste ist immer, dass man es schafft in der Woche, wieder gemeinsam mit der Mannschaft den Glauben zu entwickeln.“ Man müsse immer in das nächste Spiel reingehen und den Glauben an den Sieg haben. Wichtig sei, dass da auch wirklich jeder daran glaubt.

Schalke-Coach Manuel Baum ist weiter zuversichtlich. Foto: RHR-FOTO, Tim Rehbein, Karsten Rabas

Denn Baum warnt: „Wenn die Situation mal nicht mehr so ist, dass sich das nicht über die Woche hinaufbaut, dann wird es wirklich gefährlich!“

-------------

Weitere Nachrichten zu Schalke 04:

--------------

Schalke behält den Glauben

Bis jetzt schaffe er und die Mannschaft es, aber immer wieder die Fantasie und die Idee zu entwickeln, die Spiele zu gewinnen. Auch in dieser Woche habe es sein Team wieder geschafft, den Glauben an den Sieg zu entwickeln.

+++ FC Schalke 04: Italiener lassen nicht locker – wird S04 bei DIESEM Angebot schwach? +++

Den braucht der FC Schalke 04 auch, denn es geht gegen Bayer Leverkusen. Die Werkself steht nach neun Spieltagen auf dem dritten Platz und ist bislang noch ungeschlagen. Leverkusen gewann fünf Mal und spielte vier Mal Remis. (fs)