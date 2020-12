Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

FC Schalke 04: Nächster Trainer im Gespräch! Als ER in der Bundesliga trainierte, war S04 Bayern-Jäger Nummer 1

Die Liste der Kandidaten auf den Trainerposten beim FC Schalke 04 ist lang. Da verliert man mal schnell den Überblick.

Als Top-Favoriten beim FC Schalke 04 kristallisieren sich laut übereinstimmenden Medienberichten aber zwei heraus: Alexander Zorniger und Christian Gross. „Christian wer?“ werden sich einige S04-Fans sicher fragen, denn seine Zeit in der Bundesliga liegt schon weit zurück.

FC Schalke 04: Rettet Christian Gross den S04?

Genau wie Alexander Zorniger hat Christian Gross eine Vergangenheit beim VfB Stuttgart und damit auch eine Verbindung zu Schalke-Boss Jochen Schneider. Doch Gross ist wohl vielen kein Begriff mehr, denn zuletzt war der 66-Jährige 2010 in der Bundesliga aktiv.

Christian Gross rettete den VfB Stuttgart vor dem Abstieg.

Gross übernahm damals den VfB Stuttgart auf Platz 15 und führte die Stuttgarter sogar noch auf Platz sechs und damit in die Europa League. In der darauffolgenden Saison hielt die Zusammenarbeit aber nicht lange, schon nach sieben Spielen war Schluss. Es übernahm übrigens ein gewisser Jens Keller.

In der gleichen Saison wurde der FC Schalke 04 unter dem damaligen Coach Felix Magath Zweiter und erreichte die Champions League. Als Gross zuletzt in der Bundesliga trainierte, war Schalke Bayern-Jäger Nummer eins! Zeiten, von denen die Schalker jetzt nur noch träumen können.

Für welchen Trainer entscheidet sich Jochen Schneider? Foto: imago images/RHR-Foto

Nach seiner Zeit bei Stuttgart ging es für Christian Gross für knapp ein Jahr in seine Schweizer Heimat zu den Young Boys Bern. Danach trainierte Gross in Saudi-Arabien bei Al-Ahli und bei Zamalek SC in Ägypten. Seine Trainerkarriere ist mittlerweile eigentlich beendet. Eigentlich.

Feuerwehrmann Gross, bitte helfen sie!

Doch möglicherweise kommt der 66-Jährige zurück aus dem Ruhestand, um den FC Schalke 04 vor dem Abstieg zu bewahren. Nicht nur den VfB Stuttgart, sondern auch 1998 die Tottenham Hotspur rettete Gross vor dem Abstieg.

Gross weiß, wie man eine Mannschaft rettet. Er ist ein typischer Feuerwehrmann und hat mit seinen 66 Jahren schon viel Erfahrung. (fs)